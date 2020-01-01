Загадочное нагревание солнечной короны происходит за счет костров

Одно из самых странных действий Солнца может быть вызвано «кострами» на поверхности звезды.

Температура внешней атмосферы Солнца, короны, на протяжении десятилетий озадачивала ученых. Он простирается на миллионы километров в космос и здесь невероятно жарко - более 1 миллиона градусов по Цельсию. С другой стороны, солнечная поверхность имеет "приятную" температуру 5 500 градусов по Цельсию. Разница не поддается логике: в большинстве случаев материал, находящийся ближе к источнику тепла, горячее, чем что-либо более удаленное. Ученые давно знали, что должен действовать какой-то неизвестный механизм.

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Новое исследование показало, что тепла, выделяемого недавно обнаруженными миниатюрными солнечными вспышками, могло быть достаточно, чтобы выдержать огромное нагревание короны. Исследование было представлено на Генеральной ассамблее Европейского союза наук о Земле (EGU) во вторник, 27 апреля 2021 г., и принято к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics.

В исследовании использовалось компьютерное моделирование для моделирования излучения солнечной энергии в надежде вызвать вспышки, подобные тем, которые в действительности измеряются научными приборами. По словам профессора Харди Питера из Института исследований солнечной системы в Германии, в заявлении Европейского космического агентства (ESA), когда команда запускала симуляцию, они увидели яркость, аналогичную по масштабу кострам, наблюдаемым Solar Orbiter. Затем ученые более внимательно изучили магнитные возмущения вокруг семи самых ярких смоделированных костров, которые были примерно того же размера, что и самые яркие события, обнаруженные Solar Orbiter.

"[Модель] отслеживает силовые линии магнитного поля, позволяя нам видеть изменения магнитного поля внутри и вокруг событий яркости с течением времени", - сказал Харди.

По словам Харди, отслеживание этих магнитных линий показало, что, похоже, имеет место процесс, называемый переподключением. Ученые предполагают, что магнитные пересоединения вызывают крупномасштабные солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Видимые нарушения на поверхности Солнца возникают, когда две линии магнитного поля противоположного направления разрываются и повторно соединяются, высвобождая при этом огромное количество энергии.

"Наша модель показывает, что энергии, выделяемой [кострами] в результате переподключения компонентов, может быть достаточно для поддержания температуры солнечной короны, предсказанной на основе наблюдений", - сказал Яцзе Чен, аспирант Пекинского университета Китая и ведущий автор статьи. в заявлении ЕКА.

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Костры диаметром от 400 до 4000 км могут показаться большими с человеческой точки зрения. Но на самом деле они крошечные по сравнению с более известными, но более редкими солнечными вспышками, вызывающими магнитные бури на Земле, а также с красивыми проявлениями северного сияния.

Значение этих костров придает их изобилие. На первых изображениях Solar Orbiter, выпущенных в июле 2020 года, ученые могли наблюдать эти костры по всему диску Солнца, каждый из которых мерцал, как свеча, в течение от десяти секунд до нескольких минут, прежде чем исчезнуть.

Идея о том, что миниатюрные солнечные вспышки могут быть ответственны за загадочное нагревание короны, была впервые выдвинута в 1980-х годах американским физиком Юджином Паркером, тезкой другого новаторского космического корабля для изучения солнечной энергии - Parker Solar Probe .

Новое исследование предполагает, что Паркер, которому сейчас 93 года, возможно, был прав.

"Наша миссия удачна, поскольку строится на невероятном опыте тех, кто летал раньше, а также на теориях и моделях, уже выдвинутых за последние десятилетия", - говорится в заявлении Дэниела Мюллера, научного сотрудника проекта ESA. "Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, какие недостающие детали Solar Orbiter - и солнечное сообщество, работающее с нашими данными - внесут свой вклад в решение открытых вопросов в этой захватывающей области".

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Результаты особенно впечатляют, поскольку Solar Orbiter еще не находится на официальной научной стадии. Космический аппарат, который должен делать самые близкие изображения Солнца, все еще находится в периоде проверки и корректировки орбиты, известного как крейсерская фаза. Он официально приступит к научному исследованию звезды в центре нашей Солнечной системы в ноябре 2021 года.

Во время ближайших проходов Parker Solar Probe погружается намного глубже в солнечную среду, проходя ближе, чем на 10 миллионов км от его поверхности. Но на космическом корабле нет камер для получения изображений поверхности Солнца, вместо этого они делают другие измерения околосолнечной среды.

Позже в ходе миссии операторы отклонят орбиту Solar Orbiter вокруг Солнца из плоскости эклиптики, в которой вращаются планеты, что позволит космическому кораблю сделать первые в истории снимки полюсов звезды в высоком разрешении. По словам ученых, изучение активности вокруг полюсов поможет углубить наше понимание магнетизма Солнца и понять, что движет солнечным циклом, периодическими приливами и отливами звездных вспышек и солнечных пятен.

Напомним, ранее сообщалось, что наше Солнце оказалось медленной звездой.