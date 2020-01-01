Дезинфицирующие средства для рук обвинили в росте желудочных заболеваний

Вирусный гастроэнтерит зарегистрирован во многих странах.

Ряд стран сообщают о росте заболеваемости вирусным гастроэнтеритом за последние месяцы, и эксперты предполагают, что отчасти причиной этого может быть более широкое использование дезинфицирующих средств для рук, которые, как известно, мало влияют на такие патогены, как норовирус.

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Новые данные, опубликованные органами здравоохранения австралийского штата Виктория, сообщают о четырехкратном увеличении вспышек гастроэнтерита в детских учреждениях за первые несколько месяцев 2021 года по сравнению со средним показателем за пять лет. Другие страны, такие как Новая Зеландия и Тайвань также сообщили о всплеске вспышек норовируса за последние месяцы.

Гастроэнтерит обычно вызывается вирусом, который называется норовирусом. Известно, что он распространяется при прикосновении ко рту после контакта с зараженной поверхностью или человеком. Родители маленьких детей наверняка знакомы с этим заболеванием, поскольку вирус часто распространяется через детей, а детские учреждения являются печально известными очагами скоплений инфекции.

"Норовирус вызывает рвоту и диарею", - объясняет Кэти Мойр, председатель Австралийского информационного совета по безопасности пищевых продуктов. "Случаи заболевания происходят круглый год, но достигают пика зимой, возможно, потому, что в этот период мы склонны более тесно контактировать в помещении, что позволяет вирусу легко распространяться. Вспышки норовируса также распространены там, где люди находятся в тесных жилых помещениях, таких как учреждения по уходу за престарелыми и детьми, больницы, круизные лайнеры и общественные спортивные мероприятия".

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Неясно, почему именно увеличивается количество кластеров норовируса, но некоторые эксперты предполагают, что рост использования дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе может сыграть свою роль. Поскольку пандемия COVID-19 разразилась в начале 2020 года, больше людей, чем когда-либо, начали часто использовать дезинфицирующие средства для рук. По некоторым оценкам, спрос на этот продукт вырос в 16 раз в первые несколько месяцев пандемии.

"Я подозреваю, что многие из нас стали реже мыть руки и вместо этого по возможности используют дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, хотя это анекдотично", - предполагает гастроэнтеролог Винсент Хо в недавней статье для The Conversation. "Однако, хотя дезинфицирующее средство для рук удобно, оно не так эффективно против норовируса, как тщательное мытье рук".

Исследователи давно подозревали, что дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе могут быть не такими эффективными, как мытье рук с мылом и водой, при удалении норовируса.

Питер Коллиньон, специалист по инфекционным заболеваниям из Австралийского национального университета, считает, что дезинфицирующие средства для рук не удаляют загрязнения с рук. Он рекомендует людям не заменять тщательное мытье рук дезинфицирующими средствами для рук, а вместо этого говорит, что мы должны подумать о мытье рук, прежде чем стерилизовать их растворами на спиртовой основе.

"Как и при любой дезинфекции, очистка в первую очередь важна", - говорит Коллиньон. "Нельзя просто окунуть что-то в волшебный раствор и сделать его стерильным. Очистите, а затем стерилизуйте. Гастроэнтерит - один из тех примеров, когда дезинфицирующее средство не действует быстро и требует времени, чтобы проникнуть в него, поэтому мытье рук очень важно".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые подсчитали шансы на новую пандемию.