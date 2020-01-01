Арктические губки оказались более подвижными, чем считалось

Эти странные организмы могут быть значительно более живыми, чем кто-либо когда-либо предполагал.

В новом исследовании ученые обследовали глубоководное дно арктических морей с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением в поисках признаков жизни на дне океана в верхней части мира.

На затопленных пиках подводных гор хребта Лангсет в Северном Ледовитом океане они обнаружили то, чего никогда не ожидали - следы губок.

Читай также: Ученые нашли признаки приближающейся глобальной катастрофы

"Это первый случай, когда многочисленные следы губки наблюдаются на месте и объясняются подвижностью губок", - объясняет в новом документе команда под руководством морского биолога Терезы Морганти из Института морской микробиологии Макса Планка в Германии.

Биологи долгое время считали губок в основном сидячими формами жизни, которые редко когда-либо передвигаются, за исключением стадии личинки. Хотя зрелые губки могут и действительно медленно меняют положение в ответ на различные внешние раздражители, они не были известны своей скоростью или ловкостью.

В конце концов, они всего лишь губки - разумеется, удивительные и необычные существа, а не животные с какими-либо мускулами или специализированными органами, приспособленными для передвижения.

Читай также: Во льдах Арктики нашли странные дыры

Тем не менее, предыдущие исследования подвижности губок показали, что их ограниченная степень подвижности - благодаря сокращению и расширению их тел - позволяет им перемещаться, чтобы добывать пищу, избегать неблагоприятных условий окружающей среды и рассеиваться после размножения.

Но похоже, что эти маневры не обходятся без затрат.

В новых наблюдениях вдоль арктических хребтов морского дна исследователи отметили, что следы губок были отмечены следами спикул - небольших скелетоподобных образований, которые служат структурными элементами для поддержки тел губок, но которые, по-видимому, также отделяются от них во время движения губки. .

"Следы плотно переплетенных спикул, соединенных непосредственно с нижней стороной или нижними боками особей губок, предполагают, что эти следы являются следами подвижности губок", - пишут исследователи .

"Эти [следы спикул], по наблюдениям, были несколько сантиметров в высоту, а иногда и многие метры в длину, часто непосредственно соединенные с живыми губками".

На видео, снятом буксируемой камерой исследователей OFOBS (система наблюдения за океаническим дном и батиметрии), почти 70 процентов изображений, на которых изображены живые губки, также показывают следы спикул губок, что позволяет предположить, что эти никогда ранее не замеченные следы на самом деле могут быть обычным побочным продуктом существования губки.

Читай также: В Атлантическом океане нашли множество новых видов животных

Хотя биологическое значение обломков спикул в следах остается неясным, команда считает, что, возможно, шиповидные фрагменты могут служить источником пищи для других губок, включая молодь. По сути, это след, который может помочь накормить и разогнать молодь в темных глубинах океана, который в значительной степени лишен питательных веществ.

"Чрезвычайно низкая первичная продуктивность, седиментация и скорость адвекции частиц в районе хребта Лангсет в целом приводят к одним из самых низких запасов бентосной жизни, поэтому потенциально это сообщество арктической геодии полагается на твердые частицы и растворенные фракции в результате разложения старого органического мусора, захваченного в ловушку из спикул в качестве дополнительных источников пищи", - объясняют исследователи.

Хотя возможно, что движение губки могло быть вызвано невидимыми внешними факторами, исследователи говорят, что нет свидетельств быстрых течений воды на таких малых глубинах, а наблюдения следов губки, идущих вверх по склонам, предполагают, что подвижность - это не просто эффект гравитации.

Несмотря на то, что такие альтернативные объяснения исключены, исследователи признают, что они до сих пор не полностью понимают этот "неожиданный феномен", и говорят, что для выяснения истинного значения подвижности губок потребуются дальнейшие наблюдения и исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Арктике нашли рекордное количество микропластика.