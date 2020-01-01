Ученые предупреждают, что мы используем 173% общей биоемкости мира

Согласно новому исследованию, люди во всем мире потребляют гораздо больше природных ресурсов, чем наша планета может продолжать поддерживать, что обрекает большинство людей на экологическую бедность.

Когда исследователи попытались подсчитать дефицит наших природных ресурсов на 2017 год, они обнаружили, что население нашей планеты, насчитывающее более 7,5 миллиардов человек, израсходовало в этом году 173 процента общей биоемкости мира.

Очевидно, что это серьезное превышение, и это часть тенденции, которая в последние десятилетия стала намного хуже. В 1980 году человечество использовало только 119 процентов мировой биоемкости.

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С тех пор значительная часть всплеска спроса была вызвана более богатыми странами, требующими все более и более высокого уровня жизни, даже если им приходится покупать ресурсы в других местах.

Сегодня почти три четверти всех людей живут в странах с доходами ниже среднего и нехваткой природных ресурсов, что означает, что они просто не могут конкурировать.

Ясно, что путь, по которому мы идем сегодня, нельзя идти вечно. Если мир действительно серьезно относится к искоренению бедности, то эксперты говорят, что мы не можем продолжать игнорировать ограничивающий фактор, которым являются ресурсы Земли.

Разделив страны мира на четыре категории, исходя из их валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения и местного экологического дефицита, исследователи продемонстрировали неустойчивый сдвиг в спросе человечества на ресурсы.

Если мы не будем стремиться к быстрому повышению безопасности ресурсов - за счет сохранения и восстановления, сокращения ископаемых видов топлива, устойчивого развития и изменения моделей потребления - авторы утверждают, что наш природный капитал не сможет восстановиться, и наша надежда на более равноправное будущее исчезнет. быть полностью подорванным.

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Исследователи обнаружили, что в 1980 году 57 процентов мирового населения проживало в стране с “двойным проклятием“: доходом ниже среднего и дефицитом биологических ресурсов. В 2017 году это число подскочило до 72 процентов.

С другой стороны, страны с более высокими доходами и дефицитом ресурсов составляют лишь 14 процентов мирового населения, но это меньшинство требует поразительных 52 процентов биоемкости планеты.

Швейцария и Сингапур - две известные страны, которые попадают в эту последнюю категорию, что означает, что они защищены от отсутствия безопасности, потому что у них есть деньги, чтобы покупать то, что им нужно, в других местах.

Ученые считают, что для того, чтобы жить по-настоящему устойчивым образом, мы должны использовать не более половины ресурсных возможностей нашей планеты, но если бы все в мире жили, как люди в странах с более высокими доходами и с низким уровнем ресурсов, таких как Швейцария, нам потребовалось бы примерно 3,67 планеты Земля. для удовлетворения мирового спроса.

“Если модели развития этих городов или территорий невозможно воспроизвести, у таких образований есть только один способ избежать собственной кончины: они должны быть уверены, что смогут навсегда в финансовом отношении превзойти всех остальных на этой планете, чтобы обеспечить метаболизм своих ресурсов“, - делают вывод авторы.

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“Требование такой стратегии для успеха ненадежно для регионов с любым уровнем дохода“.

Но это особенно опасно для регионов с низкими доходами, которые не могут конкурировать за ресурсы на том же уровне. Без помощи более богатых стран эти страны действительно мало что могут сделать.

Более того, поскольку более богатые страны потребляют гораздо больше ресурсов, чем абсолютно необходимо для жизни, у них есть гораздо больше возможностей для маневра перед лицом будущей катастрофы.

Например, во время экономического спада потеря ресурсов не столь катастрофична для Испании, как для Нигера или Кении, где такая быстрая потеря может подорвать продовольственную и энергетическую безопасность для многих других людей, подвергая риску их жизнь.

“Эта статья усиливает довод о том, что безопасность биологических ресурсов является гораздо более влиятельным фактором, способствующим устойчивому успеху в области развития, чем предполагают большинство теорий и практик экономического развития, - заключают авторы , - и показывает, насколько неравномерно она влияет на отдельные группы людей“.

Ясно, что мы тратим больше, чем может себе позволить человечество или наша планета.

Напомним, ранее сообщалось, что планета умирает быстрее, чем мы думали.