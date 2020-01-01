Китай доказал существование темной энергии

Доказать ее удалось при помощи спектроскопа.

Расширенное сотрудничество Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (eBOSS) опубликовало свои последние научные результаты. Эти результаты включают два исследования темной энергии под руководством профессора Чжао Гунбо и профессора Ван Ютинга, соответственно, из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC).

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Исследование, проведенное профессором Чжао, недавно было опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Основываясь на наблюдениях eBOSS, команда профессора Чжао измерила историю космического расширения и роста структур в огромном объеме прошлой Вселенной, соответствующем диапазону расстояний от 0,7 до 1,8 миллиарда световых лет от нас.

В этом исследовании использовался метод, называемый "анализ с несколькими трассировщиками", который смягчил систематику наблюдений, предложенную и внедренную профессорами Чжао и Ваном.

"Эта работа обнаружила существование темной энергии со значением 11 сигма, что является самым убедительным доказательством темной энергии из когда-либо существовавших исследований галактик", - сказал профессор Чжао. "Наблюдения eBOSS согласуются с динамической темной энергией, исследованной нашей командой с помощью обзора BOSS четыре года назад".

Одна из самых больших проблем, связанных с космологическими последствиями обзоров галактик, - это анализ данных, особенно разработка новых методов для повышения статистической точности и смягчения систематики. eBOSS - первый обзор галактик, в котором наблюдаются несколько типов галактик в огромном космическом объеме, позволяет использовать анализ с использованием нескольких трассирующих индикаторов.

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"Взаимная корреляция нескольких типов галактик - это эффективный способ уменьшить статистические погрешности с одновременным смягчением наблюдательной систематики, что является ключом к получению надежных космологических результатов", - сказал профессор Ван.

Темная энергия доминирует в нынешней Вселенной, поэтому жизненно важно раскрыть ее природу. Коллаборация eBOSS, в которую входят более 30 ведущих исследовательских институтов астрономии по всему миру, включая NAOC, была создана для решения проблемы темной энергии . Работая с 2014 года, система eBOSS сняла более 1 миллиона спектров в диапазоне красного смещения 0,6.

Хотя eBOSS выполнил свою миссию, это отправная точка для следующей главы. Опыт работы с eBOSS ценен для космологии, включая исследования более крупных галактик, включая телескоп Китайской космической станции (CSST), инструмент для спектроскопии темной энергии (DESI) и спектрограф с первичным фокусом (PFS).

Напомним, ранее сообщалось. что некоторые черные дыры оказались звездами из темной энергии.