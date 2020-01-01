Сталагмиты оказались древними часами

Глубоко под землей, в таинственных пещерах, которые кажутся людям почти безмерными, пещеры придумали свои собственные странные способы отсчета времени по мере того, как проходит вечность.

На протяжении тысячелетий тяжеловесный обмен происходит так медленно, что по сравнению с ним выращивание травы выглядит динамично. Сталактиты, свисающие с потолка пещеры, стекают с воды, содержащей химические вещества, на пол пещеры, которые медленно собираются в растущий вверх сталагмит.

Читай также: Неандертальцев убили холода - ученые

Ученые поняли основы этого натечные образования отношений в течение длительного времени, но мы до сих пор обнаружить только, сколько из древнего прошлого вписан в этих подземных образований: отголоски древних лесных пожаров , саг общественного распада, и даже мрачные предсказания нашего собственная судьба .

В новом исследовании, проведенном геохимиком Энди Бейкером из Университета Южного Уэльса в Австралии, исследователи обнаружили, что сталагмиты не просто фиксируют эти драматические случаи внезапных и экстремальных климатических явлений - они также действуют как естественные хранители времени, фиксируя неуклонное течение времени в мире.

"Наш новый глобальный анализ показывает, что мы можем рассматривать рост сталагмита как метроном и очень постоянный в течение сотен и тысяч лет", - объясняет Бейкер .

"В целом, рост сталагмита предсказуем, и именно это уникальное свойство делает их столь ценными для исследователей - вы можете определить время в прошлом, используя очень регулярные годичные кольца, которые широко распространены по всему миру".

Читай также: Черное море много раз выходило из берегов

В своем исследовании Бейкер и его команда проанализировали сталагмитов из 23 пещер на 6 континентах в поисках общих механизмов, которые могли бы объяснить их развитие.

Они обнаружили, что темпы роста сталагмита увеличиваются вместе с повышением температуры, и что образования, похоже, растут только в регионах с сезонными осадками.

Хотя многие виды климатических нарушений могут влиять на способы развития сталагмитов, если вы усредните эти экстремальные эпизоды, темпы роста с течением времени будут относительно обычными и последовательными по всему миру, не говоря уже о невероятно медленных.

"Средний сталагмит увеличился в высоту примерно на один метр за последние 11 000 лет", - говорит Бейкер.

В такие грандиозные сроки сталагмиты обычно растут упорядоченным образом, во многом как годичные кольца деревьев, за исключением тех случаев, когда выделяются длительные, многолетние нарушения, такие как продолжительные влажные или засушливые годы, связанные с такими явлениями, как Эль-Ниньо или Ла-Нинья.

Читай также: Глобальная катастрофа наступит внезапно

Однако, когда эти нарушения проходят, слои роста сталагмита (пластинки) возвращаются к своему обычному ритму, чему способствует постоянная влажность, спускающаяся на них сверху.

"Скорость накопления сталагмита относительно не меняется с течением времени", - пишут исследователи в своей статье .

"Это связано с тем, что их источник капельной воды имеет достаточный объем и стабильный химический состав, чтобы служить буфером для быстрых изменений. Из года в год мы видим "мерцание", когда скорость накопления возвращается к долгосрочному среднему значению, что также связано с к этому эффекту буферизации".

По этим причинам исследователи говорят, что сталагмиты могут многое рассказать нам о хронологии древнего прошлого - обширный архив косвенных данных, связанных с климатом, которые мы только начали изучать.

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружена самая большая пещера в мире.