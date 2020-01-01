COVID-19 вызывает больше осложнений при беременности, чем мы думали

Как и все в этой пандемии, наши знания о том, как COVID-19 влияет на беременность, изменились с тех пор, как мы впервые узнали о вирусе в начале 2020 года.

К сожалению, сбор информации и исследования в этой области шли медленнее, чем хотелось бы многим врачам, и новое исследование показало, что риски беременности могут быть выше, чем мы думали.

"Теперь мы знаем, что риски для матерей и младенцев выше, чем мы предполагали в начале пандемии, и что известные меры здравоохранения, когда они будут реализованы, должны включать беременных женщин", - сказал исследователь репродуктивной медицины Оксфордского университета Стивен Кеннеди, один из авторов исследования. .

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"Информация должна помочь семьям, поскольку необходимость сделать все возможное, чтобы избежать заражения, теперь очевидна. Это также усиливает аргументы в пользу вакцинации всех беременных женщин".

В период с марта по октябрь 2020 года исследователи наблюдали за 2130 беременными женщинами из 18 стран, у 706 из них был диагностирован COVID-19, а у остальных - нет, в рамках исследования под названием INTERCOVID.

Для каждой беременной женщины, инфицированной COVID-19, команда затем набрала двух беременных женщин из одной больницы на одном и том же этапе беременности и наблюдала за ними до родов и выписки из больницы.

Исследование было наблюдательным , поэтому оно может только информировать нас о потенциальных связях между COVID-19 и рисками беременности, но результаты у беременных женщин с COVID-19 неизменно хуже.

"Это отличное исследование", - сказала эпидемиолог Центра исследований больниц Монреальского университета Натали Аугер, не участвовавшая в исследовании. "Они наблюдали за женщинами во время беременности, что является действительно отличным планом, и помогли подтвердить предыдущие исследования, которые намного легче критиковать".

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Исследование показало, что беременные женщины с инфекцией SARS-CoV-2 подвержены более высокому риску тяжелых инфекций, госпитализации в отделение интенсивной терапии и даже смерти. Младенцы также значительно чаще рождались недоношенными и имели другие осложнения.

"Женщины с COVID-19 во время беременности были более чем на 50 процентов более подвержены осложнениям беременности (таким как преждевременные роды, преэклампсия, госпитализация и смерть) по сравнению с беременными женщинами, не затронутыми COVID-19", - говорится в сообщении Oxford Fetal Medicine.

"Новорожденные инфицированных женщин также почти в три раза больше подвержены риску серьезных медицинских осложнений, таких как поступление в отделение интенсивной терапии новорожденных, в основном из-за преждевременных родов".

"Хорошая новость заключается в том, что риски у бессимптомных инфицированных женщин и неинфицированных женщин были одинаковыми".

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Это важная информация для тех, кто в настоящее время беременен или собирается забеременеть. Мы уже видели, что вирус иногда может передаваться от матери к ребенку, и это исследование дополняет эти исследования, обнаружив, что 13 процентов детей с положительным результатом на COVID-19 у мам также дали положительный результат в первые несколько дней после рождения.

Интересно, что исследовательская группа также обнаружила, что кесарево сечение было связано с более высоким риском получения положительных результатов теста на вирус у младенцев, в то время как грудное вскармливание - нет.

Вряд ли это будет последнее слово по этой теме, но исследование дает столь необходимую ясность для тех, кто ожидает или собирается забеременеть, пока пандемия продолжается, а также является ценной информацией для властей, управляющих программами вакцинации.

А для тех, кто заразился COVID-19 во время беременности, врачи будут иметь больше информации, чтобы убедиться, что у них здоровая беременность и роды.

Напомним, ранее сообщалось, что COVID впервые в мире мутировал в ребенке.