Интересный факт дня: Изменение климата сместило ось Земли

Влияние человечества на климат нашей планеты настолько велико, что на протяжении десятилетий мы невольно смещали ту самую ось, вокруг которой вращается Земля, говорят ученые.

В новом исследовании ученые изучили феномен полярного блуждания, при котором северный и южный магнитные полюса Земли дрейфуют вокруг поверхности планеты, беспокойно перемещаясь из закрепленных позиций своих географических коллег.

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Считается, что это загадочное явление вызвано многими факторами, включая существование огромных аномалий расплавленного железа под поверхностью Земли. Но, по словам ученых, вклад вносят и другие элементы, в том числе, что довольно удивительно, последствия антропогенного (вызванного деятельностью человека) изменения климата.

“Более быстрое таяние льда в условиях глобального потепления было наиболее вероятной причиной изменения направления полярного дрейфа в 1990-е годы“, - объясняет ведущий исследователь Шаньшань Дэн из Института географических наук и исследований природных ресурсов Китая.

В новом исследовании Дэн и его коллеги изучили, в какой степени изменения в запасах воды на суше (TWS) за последние десятилетия способствовали увеличению магнитного полярного блуждания, зарегистрированного за тот же период времени.

По сути, TWS включает изменения уровня воды на Земле в результате таяния ледников по мере того, как мир становится теплее, в дополнение к изменениям, также вызываемым откачкой грунтовых вод из подземных резервуаров.

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Причина, по которой эти изменения важны, заключается в том, что они влияют на распределение массы на Земле, и когда вы имеете дело с вращающимся объектом - будь то волчок, йо-йо или целая планета, вращающаяся в космосе, - то, как ее масса распределяется, в свою очередь, влияет на то, как он вращается.

“Это дает интересное свидетельство этого вопроса“, - объясняет ученый-климатолог Винсент Хамфри из Цюрихского университета в Швейцарии, который не участвовал в исследовании.

“Это говорит вам, насколько сильно это изменение массы - оно настолько велико, что может изменить ось Земли“.

Хотя полярный дрейф - это естественное явление, которое наблюдают ученые более века, в последнее время блуждание быстро набирает скорость, наряду с изменением направления северного магнитного полюса с запада на восток, которое впервые было замечено в 1990-х годах.

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Со временем дрейф складывается, и полюса перемещаются на сотни километров, а это означает, что необходимо вносить корректировки в Мировую Магнитную Модель, которая лежит в основе навигационных систем, таких как GPS.

Согласно расчетам команды, основанным на спутниковых данных миссии NASA Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) и оценках потери ледников и откачки грунтовых вод, начиная с 1980-х годов, основной движущей силой изменения полярного дрейфа, наблюдавшейся в 1990-х годах, было таяние льда из-за таяния льда. к изменению климата.

“Более быстрое таяние льда при глобальном потеплении было наиболее вероятной причиной изменения направления полярного дрейфа в 1990-х годах“, - объясняют исследователи в своем исследовании.

“Другими возможными причинами являются изменение TWS в неледниковых регионах из-за изменения климата и неустойчивого потребления подземных вод для орошения и другой антропогенной деятельности“.

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Хотя степень сдвига оси, испытанная до сих пор, оценивается настолько незначительно, что люди не смогут ощутить его в повседневной жизни, результаты, тем не менее, предполагают еще один тревожный побочный эффект неустойчивого использования человечеством ресурсов Земли: массовые перестройки планетарного масштаба достаточно значительный, чтобы ощутимо повлиять на революции в мире, в котором мы живем.

Другой вопрос, насколько продолжающееся таяние льда и продолжающееся разграбление ресурсов подземных вод может повлиять на смещение оси в будущем и какие последствия это может вызвать. Придется подождать и посмотреть.

Напомним, ранее сообщалось, что Европе грозит засуха из-за глобального потепления.