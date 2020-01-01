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Интересный факт дня: Изменение климата сместило ось Земли

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Влияние человечества на климат нашей планеты настолько велико, что на протяжении десятилетий мы невольно смещали ту самую ось, вокруг которой вращается Земля, говорят ученые.
Ось Земли меняется от таяния льдов
Ось Земли меняется от таяния льдов
pri.org

В новом исследовании ученые изучили феномен полярного блуждания, при котором северный и южный магнитные полюса Земли дрейфуют вокруг поверхности планеты, беспокойно перемещаясь из закрепленных позиций своих географических коллег.

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Считается, что это загадочное явление вызвано многими факторами, включая существование огромных аномалий расплавленного железа  под поверхностью Земли. Но, по словам ученых, вклад вносят и другие элементы, в том числе, что довольно удивительно, последствия антропогенного (вызванного деятельностью человека) изменения климата.

“Более быстрое таяние льда в условиях глобального потепления было наиболее вероятной причиной изменения направления полярного дрейфа в 1990-е годы“, - объясняет ведущий исследователь Шаньшань Дэн из Института географических наук и исследований природных ресурсов Китая.

В новом исследовании Дэн и его коллеги изучили, в какой степени изменения в запасах воды на суше (TWS) за последние десятилетия способствовали увеличению магнитного полярного блуждания, зарегистрированного за тот же период времени.

По сути, TWS включает изменения уровня воды на Земле в результате таяния ледников по мере того, как мир становится теплее, в дополнение к изменениям, также вызываемым откачкой грунтовых вод из подземных резервуаров.

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Причина, по которой эти изменения важны, заключается в том, что они влияют на распределение массы на Земле, и когда вы имеете дело с вращающимся объектом - будь то волчок, йо-йо или целая планета, вращающаяся в космосе, - то, как ее масса распределяется, в свою очередь, влияет на то, как он вращается.

“Это дает интересное свидетельство этого вопроса“, - объясняет ученый-климатолог Винсент Хамфри из Цюрихского университета в Швейцарии, который не участвовал в исследовании.

“Это говорит вам, насколько сильно это изменение массы - оно настолько велико, что может изменить ось Земли“.

Хотя полярный дрейф - это естественное явление, которое наблюдают ученые более века, в последнее время блуждание быстро набирает скорость, наряду с изменением направления северного магнитного полюса с запада на восток, которое впервые было замечено в 1990-х годах.

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Со временем дрейф складывается, и полюса перемещаются на сотни километров, а это означает, что необходимо вносить корректировки в Мировую Магнитную Модель, которая лежит в основе навигационных систем, таких как GPS.

Согласно расчетам команды, основанным на спутниковых данных миссии NASA Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) и оценках потери ледников и откачки грунтовых вод, начиная с 1980-х годов, основной движущей силой изменения полярного дрейфа, наблюдавшейся в 1990-х годах, было таяние льда из-за таяния льда. к изменению климата.

“Более быстрое таяние льда при глобальном потеплении было наиболее вероятной причиной изменения направления полярного дрейфа в 1990-х годах“, - объясняют исследователи в своем исследовании.

“Другими возможными причинами являются изменение TWS в неледниковых регионах из-за изменения климата и неустойчивого потребления подземных вод для орошения и другой антропогенной деятельности“.

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Хотя степень сдвига оси, испытанная до сих пор, оценивается настолько незначительно, что люди не смогут ощутить его в повседневной жизни, результаты, тем не менее, предполагают еще один тревожный побочный эффект неустойчивого использования человечеством ресурсов Земли: массовые перестройки планетарного масштаба достаточно значительный, чтобы ощутимо повлиять на революции в мире, в котором мы живем.

Другой вопрос, насколько продолжающееся таяние льда и продолжающееся разграбление ресурсов подземных вод может повлиять на смещение оси в будущем и какие последствия это может вызвать. Придется подождать и посмотреть.

Напомним, ранее сообщалось, что Европе грозит засуха из-за глобального потепления.

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Теги: интересные факты, магнитный полюс, климат
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