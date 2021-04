Пизли: По Арктике бродят странные гибриды медведей

По словам ученых, белые медведи, находящиеся под угрозой исчезновения, размножаются с медведями гризли, создавая гибридных медведей.

По мере того, как мир нагревается, а морской лед в Арктике становится тоньше, голодных белых медведей отгоняют все дальше на юг, где они встречаются с гризли, ареалы которых расширяются к северу. И с этим растущим контактом между двумя видами происходит больше спариваний, и, следовательно, увеличивается количество наблюдений за их гибридным потомством.

Читай также: В Канаде нашли древнего медведя-сладкоежку

Некоторые ученые предполагают, что благодаря особенностям, которые могут дать им преимущество в потеплении северной среды обитания, "пизли", или "гролары", могут остаться здесь надолго.

"Обычно гибриды не лучше подходят для окружающей среды, чем их родители, но есть вероятность, что эти гибриды смогут добывать более широкий спектр источников пищи", - заявила Лариса ДеСантис, палеонтолог и доцент биологических наук в Вандербильте.

По словам ДеСантис, у белых медведей более длинные черепа, что делает их экспертами по вылавливанию тюленей в море. "Но их коренные зубы меньше типичного для их размера тела, потому что они едят весь день только жир. Гризли, с другой стороны, могут есть все, что захотят. Мы пока не знаем, но, возможно, это промежуточный череп может дать биомеханическое преимущество".

Медведи гризли и белые медведи разошлись всего 500-600 тысяч лет назад, поэтому эти два вида могут спариваться и производить жизнеспособное потомство. Наблюдения, сделанные в неволе, и исследования, проведенные в дикой природе, также предполагают, что гибриды плодовиты и сами дали потомство.

Дикие наблюдения за гибридными медведями начались в 2006 году, когда один охотник застрелил белого медведя в Северо-Западных территориях канадской Арктики.

Читай также: В Сибири оттаял вымерший пещерный медведь

Присмотревшись, он обнаружил в целом более необычное животное: медведя с кремово-белым мехом, но с длинными когтями, горбатой спиной, неглубокой мордой и коричневыми пятнами гризли. Тесты ДНК подтвердили, что это животное было гибридом - первым задокументированным диким потомством белого медведя и медведя гризли.

С тех пор количество наблюдений гибридов увеличивалось: в исследовании, опубликованном в 2017 году в журнале Arctic, показано, что восемь гибридов произошли от одной самки белого медведя, спарившейся с двумя медведями гризли.

Рост количества пизли совпадает с сокращением количества белых медведей: согласно исследованию, опубликованному в журнале Biology Letters за 2016 год, в ближайшие 30 лет их численность сократится более чем на 30%. Это стремительное падение частично связано с вторжением медведей гризли в ареалы белых медведей, где они побеждают их в поисках альтернативных источников пищи, а также с узкоспециализированными диетами белых медведей, как подчеркивает ДеСантис в исследовании, опубликованном в журнале Global Change. Биология .

По словам ДеСантис, животные широкого профиля, такие как койоты и пумы, лучше всех выживают после быстрых изменений окружающей среды, а не узкоспециализированные высшие хищники, такие как белые медведи и саблезубые кошки.

Читай также: Дроны спасли полярную экспедицию от медведей

"Белые медведи ели мягкую пищу даже в средневековый теплый период, предшествующий период быстрого потепления. Их диеты практически не изменились", - добавила ДеСантис, имея в виду жирную пищу, такую ​​как тюлени. "Вот почему то, что мы наблюдаем сейчас, - все эти голодные белые медведи, пытающиеся найти альтернативные источники пищи - действительно могут стать переломным моментом".

Согласно заявлению Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), морской лед в Арктике, который медведи используют в качестве своих охотничьих угодий, в этом году уменьшился примерно на 870 000 квадратных километров по сравнению со средним максимумом 1981–2010 годов. Это представляет собой потерю территории, примерно вдвое превышающей размер Калифорнии. Хотя белые медведи могут адаптировать свой рацион, включив в него яйца морских птиц и карибу, находясь на суше, исследование 2015 года, опубликованное в журнале Frontiers in Ecology and the Environment, показало, что калории, которые они получают из этих источников, не уравновешивают те калории, которые они сжигают, добывая себе их в пищу.

Все это может привести к созданию среды обитания, готовой для гибридов, что приведет к потере биоразнообразия в случае замены белых медведей.

"Сейчас изменение климата оказывает огромное влияние на множество видов", - сказала ДеСантис. "Белый медведь - это канарейка в угольной шахте, говорящая нам, как все плохо".

"Высшие хищники помогают стабилизировать экосистемы, и, заглядывая в будущее, я действительно надеюсь, что в Арктике все еще будет белый медведь. Но, учитывая все вышесказанное, может ли пизли позволить медведям продолжать существовать в промежуточных регионах Арктики? Возможно, да. Вот почему мы должны продолжать их изучать".

Напомним, ранее сообщалось, что белые медведи в США и Канаде умирают от голода.