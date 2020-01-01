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Астрономы нашли место рождения упавшего на Землю метеорита

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Астероид 2018 LA врезался в Землю в пустыне Калахари 2 июня 2018 года - и теперь ученые смогли проследить его обратно 22 миллионов лет тому месту, где он возник.
Снимки Skymapper астероида 2018 LA
Снимки Skymapper астероида 2018 LA
ANU

Это первый раз, когда все путешествие метеорита к Земле было нанесено на карту таким образом, и это только второй раз , когда у нас когда-либо была возможность наблюдать астероид в космосе до того, как он войдет в атмосферу и станет метеором.

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Основываясь на этих ранних наблюдениях, анализе обнаруженных фрагментов метеорита и различных других факторах, новое исследование указывает на происхождение 2018 LA  как Весты - второго по величине астероида в Солнечной системе и единственного, который иногда можно увидеть с Земли.

"Анализ метеорита показывает, что он был глубоко погребен под поверхностью Весты до того, как его выбросило много лет назад", - говорит астроном Адриен Девильпойс из Университета Кертина в Перте.

"Это достижение является дополнением к зондам, возвращающим образцы, таким как Hayabusa-2 . Это исследование позволяет нам постепенно отображать состав пояса астероидов, и мы можем получить лучшее представление о типе материала, из которого сделаны астероиды, представляющие угрозу для Земли".

Ключом к анализу стали изображения 2018 LA, полученные телескопом ANU SkyMapper в Австралии. Эти изображения были добавлены вместе с данными других телескопов и кадрами местного видеонаблюдения, показывающими последние несколько мгновений до удара в Ботсване, чтобы выяснить, откуда взялся метеорит.

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Обнаруженные в полевых условиях фрагменты дали больше подсказок: были использованы методы, включая спектроскопию и микротомографию, чтобы определить, совпадают ли породы с камнями из метеорита Саричичек 2015 года, который также прибыл из Весты.

"Миллиарды лет назад два гигантских удара по Весте создали семейство более крупных и опасных астероидов. Недавно обнаруженные метеориты дали нам ключ к разгадке того, когда эти столкновения могли произойти", - объясняет один из членов группы, астроном Института SETI Питер Дженнискенс.

Оба объекта 2015 и 2018 годов представляют собой метеориты Говардит Эвкрит Диогенит (HED), названные так из-за их химического и минерального состава.

Отображение этих метеоритов до их происхождения в космосе с помощью химического анализа и компьютерного моделирования также говорит нам больше об их происхождении - бассейне Венении на Весте, где эти астероиды впервые отсоединились.

"Самые старые известные материалы, обнаруженные как в Весте, так и в метеорите, - это зерна циркона, которые датируются более чем 4,5 миллиарда лет назад, во время ранней фазы Солнечной системы", - говорит астроном Кристофер Онкен из Австралийского национального университета (ANU).

Данные показывают, что когда астероид 2018 LA врезался в атмосферу Земли, он двигался со скоростью около 60 000 километров в час. У него был бы диаметр 1,5 метра и вес около 5700 килограммов.

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Исследователи установили, что метеор разорвался бы на высоте около 27 километров над землей, создавая свечение в 20 000 раз ярче, чем полная Луна, когда он вошел в атмосферу Земли.

В общей сложности 23 фрагмента метеорита были обнаружены, когда исследователи триангулировали место падения и провели дни, прочесывая землю в Центральном заповеднике Калахари, защищенном от леопардов и львов персоналом национальных парков.

Разные фрагменты астероида 2018 LA
Разные фрагменты астероида 2018 LA
ANU

"Метеорит назван Мотопи Пан в честь местного водопоя", - сказал геолог Мохуцива Габадирве из Ботсванского института геонаук. "Этот метеорит - национальное достояние Ботсваны".

Напомним, ранее сообщалось, что в метеорите скрывался невиданный ранее внеземной минерал.

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Теги: метеорит, астрономия, Веста
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