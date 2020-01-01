Астрономы нашли место рождения упавшего на Землю метеорита

Астероид 2018 LA врезался в Землю в пустыне Калахари 2 июня 2018 года - и теперь ученые смогли проследить его обратно 22 миллионов лет тому месту, где он возник.

Это первый раз, когда все путешествие метеорита к Земле было нанесено на карту таким образом, и это только второй раз , когда у нас когда-либо была возможность наблюдать астероид в космосе до того, как он войдет в атмосферу и станет метеором.

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Основываясь на этих ранних наблюдениях, анализе обнаруженных фрагментов метеорита и различных других факторах, новое исследование указывает на происхождение 2018 LA как Весты - второго по величине астероида в Солнечной системе и единственного, который иногда можно увидеть с Земли.

"Анализ метеорита показывает, что он был глубоко погребен под поверхностью Весты до того, как его выбросило много лет назад", - говорит астроном Адриен Девильпойс из Университета Кертина в Перте.

"Это достижение является дополнением к зондам, возвращающим образцы, таким как Hayabusa-2 . Это исследование позволяет нам постепенно отображать состав пояса астероидов, и мы можем получить лучшее представление о типе материала, из которого сделаны астероиды, представляющие угрозу для Земли".

Ключом к анализу стали изображения 2018 LA, полученные телескопом ANU SkyMapper в Австралии. Эти изображения были добавлены вместе с данными других телескопов и кадрами местного видеонаблюдения, показывающими последние несколько мгновений до удара в Ботсване, чтобы выяснить, откуда взялся метеорит.

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Обнаруженные в полевых условиях фрагменты дали больше подсказок: были использованы методы, включая спектроскопию и микротомографию, чтобы определить, совпадают ли породы с камнями из метеорита Саричичек 2015 года, который также прибыл из Весты.

"Миллиарды лет назад два гигантских удара по Весте создали семейство более крупных и опасных астероидов. Недавно обнаруженные метеориты дали нам ключ к разгадке того, когда эти столкновения могли произойти", - объясняет один из членов группы, астроном Института SETI Питер Дженнискенс.

Оба объекта 2015 и 2018 годов представляют собой метеориты Говардит Эвкрит Диогенит (HED), названные так из-за их химического и минерального состава.

Отображение этих метеоритов до их происхождения в космосе с помощью химического анализа и компьютерного моделирования также говорит нам больше об их происхождении - бассейне Венении на Весте, где эти астероиды впервые отсоединились.

"Самые старые известные материалы, обнаруженные как в Весте, так и в метеорите, - это зерна циркона, которые датируются более чем 4,5 миллиарда лет назад, во время ранней фазы Солнечной системы", - говорит астроном Кристофер Онкен из Австралийского национального университета (ANU).

Данные показывают, что когда астероид 2018 LA врезался в атмосферу Земли, он двигался со скоростью около 60 000 километров в час. У него был бы диаметр 1,5 метра и вес около 5700 килограммов.

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Исследователи установили, что метеор разорвался бы на высоте около 27 километров над землей, создавая свечение в 20 000 раз ярче, чем полная Луна, когда он вошел в атмосферу Земли.

В общей сложности 23 фрагмента метеорита были обнаружены, когда исследователи триангулировали место падения и провели дни, прочесывая землю в Центральном заповеднике Калахари, защищенном от леопардов и львов персоналом национальных парков.

Разные фрагменты астероида 2018 LA ANU

"Метеорит назван Мотопи Пан в честь местного водопоя", - сказал геолог Мохуцива Габадирве из Ботсванского института геонаук. "Этот метеорит - национальное достояние Ботсваны".

Напомним, ранее сообщалось, что в метеорите скрывался невиданный ранее внеземной минерал.