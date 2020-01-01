Найден самый простой способ превратить пластик в топливо

Пластиковые отходы практически не перерабатывают.

Если вы еще не знали, у нас плохие новости - промышленность по переработке пластика работает очень плохо. Только 9 процентов когда-либо произведенных пластиковых отходов были переработаны. Около 12 процентов сгорело, в результате чего 79 процентов всего пластика, когда-либо производившегося в мире, все еще остается в мире.

Пока мы работаем над тем, как уменьшить зависимость от этих материалов, исследователи также изучали, как повторно использовать один из наиболее распространенных типов пластика - полиолефин - путем превращения его в топливо.

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“Одноразовые пластмассы представляют огромную угрозу для окружающей среды, но их переработка, особенно полиолефинов, оказалась сложной задачей“, - пишут исследователи из Университета Делавэра (UD) в новой статье.

“Мы сообщаем о прямом методе селективного преобразования полиолефинов в разветвленные жидкие топлива, включая углеводороды дизельного, реактивного и бензинового типов“.

Это определенно не первый раз, когда ученые превращают пластик в топливо (на самом деле, мы сообщаем об этих методах в течение многих лет ), но, как и в большинстве наук о материалах, цель состоит в том, чтобы как можно больше пластика было преобразовано в максимальное количество топлива. самая дешевая стоимость и минимум ресурсов.

Новая технология отвечает многим этим критериям: она потребляет на 50 процентов меньше энергии, чем аналогичные технологии, может выполняться при температуре обычной кухонной духовки и не требует добавления углекислого газа в атмосферу. Все увлекательные шаги в правильном направлении.

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“Пластиковые отходы - серьезная экологическая проблема. Я считаю, что это исследование может помочь улучшить методы перепрофилирования пластмасс“, - сказал Эндрю Дэниелсон, инженер-химик из Университета штата Вашингтон.

Команда использует химический процесс, называемый гидрокрекингом, чтобы разрушить углеродные связи в пластике, используя катализатор, состоящий из минералов, называемых цеолитами, и смешанных оксидов металлов.

Смешанные оксиды металлов используются для расщепления больших молекул, а цеолиты способствуют образованию разветвленных молекул - метод, который упрощает преобразование пластиковой массы в конечный продукт.

“По отдельности эти два катализатора плохо работают. Вместе комбинация творит чудеса, плавя пластик и не оставляя пластика“, - сказал биомолекулярный инженер UD Дион Влахос.

“Это не экзотические материалы, поэтому мы можем быстро начать думать о том, как использовать эту технологию“.

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В качестве дополнительного бонуса в процессе работы команды не требуется разделять различные типы пластмасс, что полезно, когда многие из продаваемых в настоящее время пластиковых продуктов являются многокомпонентными - либо в виде композитов, смесей, либо с несколькими слоями разных типов.

Конечно, это еще далеко не конец пластиковым отходам, и это касается лишь одного симптома более серьезной проблемы. Чтобы создать круговую экономику, мы должны в конечном итоге прекратить добывать нефть из земли для производства пластика, что хорошо известно исследователям.

“По мере развития экономики замкнутого цикла миру нужно будет производить меньше оригинального пластика, потому что мы будем повторно использовать материалы, сделанные сегодня, в будущем“, - сказал Влахос.

“Мы хотим использовать экологически чистую электроэнергию, чтобы стимулировать химическую переработку, связанную с производством новых вещей… вот к чему мы стремимся в следующие 10–20 лет“.

Напомним, ранее сообщалось, что средний американец потребляет сотню тысяч микрочастиц пластика в год.