Рекордная вспышка произошла на ближайшей к Солнцу звезде

Впервые такую вспышку удалось наблюдать в нескольких спектрах.

Два года назад ближайший сосед нашей звезды - Проксима Центавра - немного перенервничал. Это случается время от времени, только на этот раз маленькая красная звездочка превзошла себя. Буря ярости, которая побила все предыдущие рекорды.

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Находясь всего в четырех световых годах (чуть более 30 триллионов километров) от нас, она достаточно близка, чтобы за ней можно было наблюдать, не подвергаясь опасности взрыва в разрушающем жизнь катаклизме.

Подобно большинству вспыльчивых красных карликов, Проксима Центавра время от времени излучает свою ярость, демонстрируя яркое излучение, выплескивая потоки плазмы и света в свою систему с маниакальным щелчком и воссоединением своих магнитных полей.

Это плохая новость для множества внутренних планет, которые периодически подвергаются обжигу, поэтому маловероятно, что какая-либо сложная органическая химия на поверхности останется нетронутой достаточно долго, чтобы зажечь жизнь.

Но для нас наблюдение за этими вспышками с безопасного расстояния дает представление о механизмах звездной физики. В 2019 году астрономы подготовили девять телескопов по всему миру на Проксиме Центавра для 40-часового марафонского сеанса.

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Они не планировали упускать какие-либо детали - используя телескопы, такие как Australian Square Kilometer Array Pathfinder, Atacama Large Millimeter / submillimeter Array и Transiting Exoplanet Survey Satellite, они слушали на разных частотах, от радио до рентгеновских лучей.

“Мы впервые получили такое многоволновое освещение звездной вспышки“, - говорит астрофизик Мередит МакГрегор из Университета Колорадо в Боулдере. “Обычно вам везет, если вы получаете два инструмента“.

И они не были разочарованы. Мало того, что пять из их инструментов увидели самую крупную вспышку, наблюдаемую в системе Проксима Центавра на сегодняшний день, сигнатура извержения была достаточно странной, чтобы предположить, что у них на руках был совершенно новый вид солнечного события.

Еще в 2016 году астрономы поймали похожую супервспышку, которую можно было увидеть без телескопов.

Хотя технически она больше, становясь в 14000 раз ярче за несколько секунд, эта недавняя активность была в основном в форме длин волн, которые мы не видим, например, в ультрафиолетовом и радиочастотном спектрах.

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Обнаружение столь сильного всплеска в радиозоне миллиметрового диапазона волн было совершенно неожиданным, поэтому на эту вспышку действительно стоит обратить внимание.

“В прошлом мы не знали, что звезды могут вспыхивать в миллиметровом диапазоне, поэтому мы впервые начали искать миллиметровые вспышки“, - говорит МакГрегор.

Время и энергия различных длин волн света во вспышке позволяют астрофизикам по-новому взглянуть на механизмы возникновения вспышек, добавляя детали к нашим моделям.

Знание того, что солнечные вспышки излучаются в этой части спектра, означает, что исследователи будут более склонны обучать больший спектр инструментов на переменных звездах в надежде уловить случайный шепот излучения, который они пропустили раньше.

“Вероятно, будут еще более странные типы вспышек, демонстрирующие различные типы физики, о которых мы раньше не задумывались“, - говорит МакГрегор.

Это не последняя вспышка, которую мы увидим у Проксимы Центавра, и, вероятно, даже не самая большая.

Напомним, ранее сообщалось, что возле альфы Центавра нашли две землеподобные планеты.