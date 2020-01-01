Древняя акула-годзилла получила имя

300-миллионная акула-годзилла, признанная новым видом, получила новое имя.

Акула Годзилла, изображенная на этой художественной иллюстрации, должна была иметь 12 рядов пронзительных зубов и пару шипов длиной 0,8 метра на спине NMMNHS

Родственник акулы возрастом 300 миллионов лет, прозванный акулой Годзилла после ее открытия в 2013 году, наконец-то получил собственное имя после того, как был отнесен к своему собственному виду.

Палеонтологи обнаружили необычно полный и хорошо сохранившийся окаменелый скелет древней акулы длиной 2 метра на частном участке в горах Мансано недалеко от Альбукерке, штат Нью-Мексико. Среди выдающихся особенностей скелета - 12 рядов пронзительных зубов, установленных в крепких, мощных челюстях, и пара шипов плавников длиной 2,5 фута (0,8 м) на спине.

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Его прозвали акулой Годзилла из-за ее размера - скелет - самая большая окаменелость такого рода, когда-либо обнаруженных в этом районе - и рептильной природы шипов на ее спине, Джон-Пол Ходнетт, который первым раскопал окаменелость и возглавил новое исследование, рассказала Live Science.

“Я также большой поклонник франшизы фильма Годзилла“, - сказал Ходнетт, палеонтолог из Национальной комиссии по паркам и планированию штата Мэриленд. “Поэтому, когда выяснились черты этой акулы, я подумал, что это идеальное прозвище“.

Акула теперь официально названа акулой-драконом Хоффмана (Dracopristis hoffmanorum) в честь семьи, владевшей землей, где был найден скелет, и как дань уважения ее чудовищному, рептильному виду.

“Очень редко можно найти скелетный материал древних акул, не говоря уже о полном скелете, который также сохранил очертания тела и другие отпечатки мягких тканей“, - сказал Ходнетт. “То, что это был новый вид, было удивительным и уникальным“.

Акула-дракон Хоффмана принадлежала к группе таинственных древних акул, известных как ктенаканты, которые отделились от современных акул и скатов около 390 миллионов лет назад в девонский период . Прекрасно сохранившийся скелет позволил исследователям больше узнать об этой малоизученной группе.

Окаменевший скелет акулы Годзиллы рядом с изображением художника, как он мог выглядеть NMMNHS

Одно из самых больших различий между ктенакантами и современными акулами - их челюсти. “Их челюсти [ктенакантов] больше, они прочнее прикреплены к черепу, что делает их менее гибкими“, - сказал Ходнетт.

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Эти фиксированные челюсти могут означать, что ктенаканты не были высшими хищниками, как современные акулы. Вместо этого новая окаменелость предполагает, что они, возможно, занимали другую экологическую нишу.

“Основываясь на анатомии грудных плавников и хвоста, мы предполагаем, что Dracopristis, скорее всего, был хищником, который держался близко к дну устья древней лагуны, в котором он жил“, - сказал Ходнетт. “Зубы также более приспособлены для захвата и дробления добычи, такой как ракообразные и мелкие позвоночные“.

Исследователи предполагают, что большие шипы на спине акул-драконов Хоффмана могли использоваться в качестве защиты от более крупных акул. Обнаруженные в этом районе большие акульи зубы свидетельствуют об этом, говорится в заявлении для прессы Музея естественной истории и науки Нью-Мексико (NMMNHS) .

Ктенаканты вымерли во время массового вымирания в конце пермского периода 252 миллиона лет назад, положившего конец палеозойской эре . Однако точная причина гибели акул до сих пор не ясна.

В настоящее время исследователи ищут больше окаменелостей ктенакантов в этом районе, чтобы узнать больше об их жизненных чертах - эволюционных характеристиках, таких как долголетие, скорость роста, возраст репродуктивной зрелости и репродуктивная способность.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике со дна реки всплыла акула возрастом 5 миллионов лет.