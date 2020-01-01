Пугающе большая: Найден новый вид гигантских сороконожек

Что имеет почти два десятка ног, плавает в лесных ручьях и длиннее твоей руки?

Познакомьтесь со Scolopendra alcyona - новым видом гигантской амфибии, гигантской многоножки, которая недавно была обнаружена на нескольких островах архипелага в Японии. Это первый новый вид сороконожки, обнаруженный в стране за 143 года, и лишь третья в мире плавающая многоножка из рода Scolopendra, который включает около 100 видов.

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Длинноногая С. alcyona имеет длину около 20 см, 20 пар ног и стала самой большой из известных многоножек в Рюкю, цепи около 200 невулканических островов, который лежит между Кюсю, южном острове Японии и Тайванем.

Название вида S. alcyona происходит от имени Альционы, женщины в греческой мифологии, которая была проклята богами после сравнения себя с богиней Герой и превратилась в "безмятежную птицу", теперь известную как зимородок. У одной из собранных сороконожек S. alcyona были нефритово-зеленые ноги, похожие по цвету на ноги зимородка. Авторы исследования написали, что это и предпочтение многоножек водной среде обитания вдохновило на выбор названия.

На японском языке название нового вида - Ryûjin-ômukade, что также уходит корнями в мифологию. Сотни лет назад на островах Рюкю люди украшали свои лодки изображениями многоножек на флагах в качестве защиты от рюджина - бога-дракона. Местные легенды того времени рассказывали о рюджине, который боялся многоножек после того, как его укусила одна за ухо, согласно заявлению.

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Исследователи собрали семь экземпляров тогда еще неизвестных видов и семь сороконожек двух других видов рода Scolopendra - S. mutilans и S. subspinipes - собрав многоножек с острова Окинава-дзима, острова Кумэ-дзима, острова Чичидзима. и центральный Хонсю в префектуре Канагава. Они изучили физические особенности неописанных особей и провели генетический анализ, чтобы поместить членистоногих на генеалогическое древо многоножек, опубликовав свои выводы 12 апреля в журнале Zootaxa .

Некоторые из сороконожек S. alcyona были найдены под камнями в руслах рек или их видели охотящимися на речных креветок. Согласно исследованию, другие многоножки уклонялись от своих потенциальных похитителей, ныряя в реки, что позволяет предположить, что S. alcyona одинаково хорошо чувствует себя как в воде, так и на суше.

По словам соавтора исследования Кацуюки Эгучи, доцента Высшей школы естественных наук в Токио, различия между некоторыми физическими особенностями животных могут помочь ученым различать очень похожие виды, но такой анализ может быть сложным, когда дело касается сколопендр- многоножек.

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Гигантские многоножки, такие как S. alcyona, также очень популярны в качестве домашних животных, хотя их чрезвычайно трудно разводить и содержать в неволе. Эгучи сказал в электронном письме, что активные коллекционеры для торговли домашними животными также могут ускорить сокращение численности этих многоножек.

"Мы надеемся, что наше открытие придаст импульс сохранению биоразнообразия Рюкю", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в хорватской пещере нашли "многоножку из ада".