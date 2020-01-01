Интересный факт дня: Современный человек мог бы обогнать тираннозавра

Новое моделирование рассчитало скорость ходьбы T. rex по движению его покачивающегося хвоста.

В фильме Парк Юрского периода группа напуганных людей пыталась спастись от бегущего тираннозавра, но наука быстро бросила тень на киношного зверя и продемонстрировала, что король тираннозавров не был бы достаточно быстр, чтобы догнать джип. Теперь исследователи еще больше замедлили движение большого динозавра.

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Новое моделирование, основанное на движении хвоста, показало, что тираннозавр даже не умеет быстро ходить. Фактически, его предпочтительная скорость ходьбы составляла чуть менее 3 миль в час (5 км / ч), что примерно вдвое меньше, чем предполагалось ранее. Для сравнения: по данным British Heart Foundation, это средняя скорость ходьбы человека.

Tyrannosaurus rex, самый крупный из всех хищных динозавров, жил на территории нынешних западных Соединенных Штатов примерно от 66 до 68 миллионов лет назад к концу мелового периода , и их, вероятно, насчитывались миллиарды.

По данным Американского музея естественной истории в США, взрослый тираннозавр имел длину около 12 метров, рост 3,6 м и весил в среднем от 5000 до 7000 кг. Самый тяжелый из известных T. rex, здоровенный экземпляр, найденный в Саскачеване, Канада, по прозвищу "Скотти", весил колоссальные 8870 кг.

Но как быстро могло двигаться такое большое животное? Ранее исследователи отвечали на этот вопрос, глядя на массу и высоту бедер T. rex , иногда включая длину шага из сохранившихся следов. По этим оценкам, скорость ходьбы T. rex составляет примерно от от 7,2 до 10,8 км / ч, примерно так же, как у посредственного бегуна-человека.

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В рамках нового исследования вместо того, чтобы сосредоточиться на ногах тираннозавра, ученые исследовали роль, которую играет вертикальное движение хвоста тиранозавра, сказал Паша ван Бийлерт, кандидат в магистратуру, изучающий палеобиомеханику в Свободном университете Амстердама. и ведущий автор нового исследования скорости ходьбы T. rex.

"Хвосты динозавров были жизненно важны для их передвижения во многих отношениях", - сказал ван Бийлерт. "Он не только служит противовесом, но и создает большую силу, необходимую для движения тела вперед. Он делает это с помощью двух больших мышц хвоста - каудофеморальных мышц, которые тянут ноги назад во время каждого шага".

У двуногого T. rex хвост был бы пассивно подвешен в воздухе, но также активно включался и естественно раскачивался вверх и вниз во время ходьбы. "Эта комбинация - пассивное подвешивание при активном передвижении - уникальна для динозавров; сегодня нет живых животных с этой особенностью", - пояснил ван Бийлерт. "Из-за этого мы были очень заинтригованы его ролью в походке T. rex".

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Когда хвост тиранозавра качается, он накапливает и высвобождает энергию через эластичные связки. Когда ритм качающегося хвоста достигает резонанса - "максимальной реакции движения с наименьшим усилием" - этот ритм известен как "собственная частота хвоста", - сказал ван Бийлерт. Тогда естественная частота в хвосте T. rex будет указывать на частоту шагов животного во время неторопливой ходьбы, написали исследователи в новом исследовании, опубликованном 21 апреля в журнале Royal Society Open Science.

Модель T. rex, созданная исследователями, представляла собой взрослый экземпляр, известный как "Trix", из коллекции Центра биоразнообразия Naturalis в Лейдене, Нидерланды. Авторы исследования отсканировали и смоделировали кости хвоста Trix, ориентируясь на отметки на хорошо сохранившихся позвонках, которые показывают места прикрепления связок. Из этой реконструкции цифровой кости и связки они создали биомеханическую модель хвоста.

"Модель хвоста дает вам вероятную частоту / ритм шагов для T. rex , но вам также необходимо знать, какое расстояние он проходит с каждым шагом", - сказал ван Бийлерт. Чтобы найти это, ученые взяли длину шага тиранозавра, которая была немного меньше Trix, и увеличили ее до размера Trix. Они определили, что длина шага будет 1,9 м, затем рассчитали скорость ходьбы, умножив частоту шага на длину шага.

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"Наша базовая модель имела предпочтительную скорость ходьбы 4,6 км / ч, что было значительно медленнее, чем предыдущие оценки скорости ходьбы", - сказал ван Бийлерт. "В зависимости от некоторых предположений относительно связок и того, как вращаются позвонки, вы получаете немного меньшую или большую скорость от 2,88 до 5,9 км / ч, но в целом они все медленнее, чем раньше ", - сказал он.

Тем не менее, в этом диапазоне все еще есть некоторая неопределенность, поскольку он фокусируется на движениях хвоста вверх и вниз, "а мышцы, а также движения из стороны в сторону не рассматриваются", - заявил Джон Хатчинсон, профессор эволюции биомеханика в Королевском ветеринарном колледже в Хартфордшире, Великобритания.

"Никто в здравом уме не думал, что у динозавров были совершенно жесткие хвосты (вверх / вниз или сбоку / сбоку), но эта тема для передвижения оставалась без внимания", - сказал Хатчинсон, не участвовавший в новом исследовании. "Таким образом, это исследование охватывает некоторые новые области с помощью оригинальной модели".

"Новая оценка также отражает "сильный акцент на эластичном хранении", - писали авторы исследования, и запасающая способность хвостов тираннозавров может быть ниже, чем предполагает модель", - добавил Хатчинсон. Тем не менее, эта модель гибкого хвоста "будет полезна для интеграции и сравнения с другими подходами в будущем", - сказал он.

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Что касается следующих шагов T. rex , авторы исследования хотят включить свой гибкий хвост в модели бегущего T. rex , сказал ван Бийлерт. По словам Хатчинсона, максимальная скорость бега T. rex находится в диапазоне от 16 до 40 км / ч. Исследователи биомеханики давно предположили, что максимальная скорость бега T. rex будет ограничена силой его костей, потому что животное было очень тяжелым. Однако гибкий хвост может изменить это, действуя как амортизатор во время бега, "позволяя ему бежать быстрее, не ломая кости", - сказал ван Бийлерт.

"Мы также хотели бы применить наш метод к большему количеству видов, потому что это может выявить интересные эволюционные адаптации в роли хвоста в передвижении", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что тираннозавр терроризировал Землю намного больше, чем считалось.