Наша планета движется сквозь обломки древних сверхновых звезд

Радиоактивная пыль глубоко под океанскими водами предполагает, что Земля движется через массивное облако, оставленное взорвавшейся звездой.

В течение последних 33000 лет космос засеял Землю редким изотопом железа, выкованным в сверхновых.

Это не первый случай, когда изотоп, известный как железо-60, загрязняет нашу планету. Но это действительно способствует растущему количеству доказательств того, что такое пыление продолжается - мы все еще движемся сквозь межзвездное облако пыли, которое могло возникнуть от сверхновой звезды миллионы лет назад.

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Железо-60 было предметом нескольких исследований на протяжении многих лет. Его период полураспада составляет 2,6 миллиона лет, что означает, что он полностью распадается через 15 миллионов лет - поэтому любые образцы, найденные здесь, на Земле, должны быть депонированы откуда-то еще, поскольку никакое железо-60 не могло выжить после образования планета 4,6 миллиарда лет назад.

И залежи не нашли. Ядерный физик Антон Валлнер из Австралийского национального университета ранее датировал отложения на морском дне 2,6 млн 6 млн лет назад , предполагая, что в это время на нашу планету обрушились обломки сверхновых.

Но есть более свежие доказательства этой звездной пыли - гораздо более свежие.

Его нашли в антарктическом снегу; согласно свидетельствам, он должен был упасть за последние 20 лет.

А несколько лет назад ученые объявили, что железо-60 было обнаружено в космосе вокруг Земли, измеренное за 17-летний период космическим исследователем Advanced Composition Explorer NASA.

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В 2020 году Валлнер обнаружил больше этого материала в пяти образцах глубоководных отложений из двух мест, датируемых 33000 лет назад. И количества железа-60 в образцах довольно стабильны в течение всего периода времени. Но на самом деле это открытие ставит больше вопросов, чем дает ответов.

Видите ли, Земля в настоящее время движется через область, называемую Местным межзвездным облаком, состоящую из газа, пыли и плазмы.

Если это облако было создано взрывающимися звездами, то разумно ожидать, что оно осыпает Землю очень слабым дождем из железа-60. Это то, что подсказало обнаружение в Антарктике; и это то, что Валлнер и его команда пытались подтвердить, исследуя океанические отложения.

Но если Местное Межзвездное Облако является источником железа-60, должно было произойти резкое увеличение, когда Солнечная система вошла в облако, что, согласно данным группы, вероятно, произошло в течение последних 33000 лет. По крайней мере, самый старый образец должен был иметь значительно более низкие уровни железа-60, но этого не произошло.

Возможно, отмечают исследователи в своей статье, что Местное межзвездное облако и обломки сверхновой являются совпадением, а не одной структурой, с обломками, оставшимися в межзвездной среде от сверхновых, которые произошли миллионы лет назад. Это говорит о том, что Местное межзвездное облако не является слабым остатком сверхновой.

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"Есть недавние статьи, в которых предполагается, что железо-60, захваченное частицами пыли, может отскакивать в межзвездной среде", - сказал Валлнер в прошлом году.

"Итак, железо-60 могло появиться в результате взрыва даже более старых сверхновых, и то, что мы измеряем, является своего рода эхом".

Исследователи отмечают, что лучший способ узнать это - поискать больше железа-60, которое покрывает разрыв между 40 000 лет назад и примерно миллион лет назад.

Если содержание железа-60 будет расти дальше во времени, это может указывать на наличие древних сверхновых.

Тем не менее, недавнее увеличение численности позволяет предположить, что Местное Межзвездное Облако является источником железа-60.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали миниатюрные сверхновые на Земле.