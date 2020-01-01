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Наша планета движется сквозь обломки древних сверхновых звезд

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Радиоактивная пыль глубоко под океанскими водами предполагает, что Земля движется через массивное облако, оставленное взорвавшейся звездой.
Частицы облака от сверхновых постоянно падают на Землю
Частицы облака от сверхновых постоянно падают на Землю
NASA

В течение последних 33000 лет космос засеял Землю редким изотопом железа, выкованным в сверхновых.

Это не первый случай, когда изотоп, известный как железо-60, загрязняет нашу планету. Но это действительно способствует растущему количеству доказательств того, что такое пыление продолжается - мы все еще движемся сквозь межзвездное облако пыли, которое могло возникнуть от сверхновой звезды миллионы лет назад.

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Железо-60 было предметом нескольких исследований на протяжении многих лет. Его период полураспада составляет 2,6 миллиона лет, что означает, что он полностью распадается через 15 миллионов лет - поэтому любые образцы, найденные здесь, на Земле, должны быть депонированы откуда-то еще, поскольку никакое железо-60 не могло выжить после образования планета 4,6 миллиарда лет назад.

И залежи не нашли. Ядерный физик Антон Валлнер из Австралийского национального университета ранее датировал отложения на морском дне 2,6 млн 6 млн лет назад , предполагая, что в это время на нашу планету обрушились обломки сверхновых.

Но есть более свежие доказательства этой звездной пыли - гораздо более свежие.

Его нашли в антарктическом снегу; согласно свидетельствам, он должен был упасть за последние 20 лет.

А несколько лет назад ученые объявили, что железо-60 было обнаружено в космосе вокруг Земли, измеренное за 17-летний период космическим исследователем Advanced Composition Explorer NASA.

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В 2020 году Валлнер обнаружил больше этого материала в пяти образцах глубоководных отложений из двух мест, датируемых 33000 лет назад. И количества железа-60 в образцах довольно стабильны в течение всего периода времени. Но на самом деле это открытие ставит больше вопросов, чем дает ответов.

Видите ли, Земля в настоящее время движется через область, называемую Местным межзвездным облаком, состоящую из газа, пыли и плазмы.

Если это облако было создано взрывающимися звездами, то разумно ожидать, что оно осыпает Землю очень слабым дождем из железа-60. Это то, что подсказало обнаружение в Антарктике; и это то, что Валлнер и его команда пытались подтвердить, исследуя океанические отложения.

Но если Местное Межзвездное Облако является источником железа-60, должно было произойти резкое увеличение, когда Солнечная система вошла в облако, что, согласно данным группы, вероятно, произошло в течение последних 33000 лет. По крайней мере, самый старый образец должен был иметь значительно более низкие уровни железа-60, но этого не произошло.

Возможно, отмечают исследователи в своей статье, что Местное межзвездное облако и обломки сверхновой являются совпадением, а не одной структурой, с обломками, оставшимися в межзвездной среде от сверхновых, которые произошли миллионы лет назад. Это говорит о том, что Местное межзвездное облако не является слабым остатком сверхновой.

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"Есть недавние статьи, в которых предполагается, что железо-60, захваченное частицами пыли, может отскакивать в межзвездной среде", - сказал Валлнер в  прошлом году. 

"Итак, железо-60 могло появиться в результате взрыва даже более старых сверхновых, и то, что мы измеряем, является своего рода эхом".

Исследователи отмечают, что лучший способ узнать это - поискать больше железа-60, которое покрывает разрыв между 40 000 лет назад и примерно миллион лет назад.

Если содержание железа-60 будет расти дальше во времени, это может указывать на наличие древних сверхновых.

Тем не менее, недавнее увеличение численности позволяет предположить, что Местное Межзвездное Облако является источником железа-60.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали миниатюрные сверхновые на Земле.

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Теги: Земля, сверхновая
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