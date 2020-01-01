В общественных туалетах нашли опасность распространения коронавируса

Смыв в общественных туалетазх может разносить аэрозоли с вирусом.

После трех часов испытаний, в которых участвовало более 100 промывок, исследователи обнаружили существенное увеличение измеренных уровней аэрозолей в окружающей среде. Капли обнаруживались на высоте до 1,5 метров в течение 20 секунд или дольше после начала промывки Атлантический университет Флориды

Слив унитаза может привести к образованию большого количества аэрозолей, содержащих микробы, в зависимости от конструкции, давления воды или мощности смыва унитаза. Различные патогены обычно обнаруживаются в стоячей воде, а также в моче, кале и рвоте. При широком распространении посредством аэрозолизации эти патогены могут переносить вирус Эбола, норовирус, вызывающий сильное пищевое отравление, а также COVID-19, вызываемый SARS-CoV-2.

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Респираторные капли являются наиболее заметным источником передачи COVID-19, однако могут существовать альтернативные пути, учитывая обнаружение небольшого количества жизнеспособных вирусов в образцах мочи и стула. Общественные туалеты вызывают особую озабоченность по поводу передачи COVID-19, потому что они относительно ограничены, в них много посетителей и может не быть соответствующей вентиляции.

Команда ученых из Колледжа инженерии и информатики Атлантического университета Флориды снова проверила физику жидкостей, чтобы исследовать капли, образующиеся при смывании унитаза и писсуара в общественном туалете при нормальных условиях вентиляции. Чтобы измерить количество капель, они использовали счетчик частиц, расположенный на разной высоте унитаза и писсуара, чтобы фиксировать размер и количество капель, образующихся при смывании.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Physics of Fluids, демонстрируют, как общественные туалеты могут служить рассадниками для передачи болезней, передаваемых воздушно-капельным путем, особенно если в них нет соответствующей вентиляции или если у туалетов нет крышки или покрытия. Большинство общественных туалетов в Соединенных Штатах часто не оборудованы крышками унитазов и писсуаров.

Для исследования специалисты получили данные по трем различным сценариям: смыв унитаза; закрытый смыв унитаза и смыв писсуара. Они изучили данные, чтобы определить увеличение концентрации аэрозоля, поведение капель разного размера, высоту подъема капель и влияние закрытия унитаза. Уровни окружающего аэрозоля измеряли до и после проведения экспериментов.

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"После примерно трех часов испытаний, включающих более 100 промывок, мы обнаружили существенное увеличение измеренных уровней аэрозолей в окружающей среде, при этом общее количество капель, образовавшихся в каждом испытании на промывку, достигло десятков тысяч", - сказал Сиддхартха Верма, кандидат технических наук, соавтор и доцент кафедры океана и машиностроения ФАУ. "И унитаз, и писсуар производят большое количество капель размером менее 3 микрометров, что создает значительный риск передачи, если они содержат инфекционные микроорганизмы. Из-за своего небольшого размера эти капли могут оставаться во взвешенном состоянии в течение длительного времени".

Капли были обнаружены на высоте до 1,5 метров в в течение 20 секунд или дольше после начала промывки. Исследователи обнаружили меньшее количество капель в воздухе, когда унитаз был спущен с закрытой крышкой, хотя и не намного, что позволяет предположить, что аэрозольные капли выходили через небольшие промежутки между крышкой и сиденьем.

"Значительное накопление аэрозольных капель, образующихся смывом, с течением времени предполагает, что система вентиляции не была эффективной для удаления их из замкнутого пространства, даже несмотря на отсутствие заметного недостатка воздушного потока в туалете", - сказал Масуд Джахандар Лашаки, доктор философии, соавтор и доцент кафедры гражданского, экологического и геоматического строительства FAU. "В долгосрочной перспективе эти аэрозоли могут подниматься вверх вместе с восходящими потоками, создаваемыми системой вентиляции или людьми, перемещающимися в туалете".

Измеренные уровни увеличились на 69,5% для частиц размером от 0,3 до 0,5 мкм, на 209% для частиц размером от 0,5 до 1 мкм и на 50% для частиц размером от 1 до 3 мкм. Помимо мельчайших аэрозолей, сравнительно более крупные аэрозоли также представляют опасность в плохо вентилируемых помещениях, даже если они испытывают более сильное гравитационное осаждение. Они часто подвергаются быстрому испарению в окружающей среде, что приводит к уменьшению размера и массы или возможному образованию ядер капель, что может позволить микробам оставаться во взвешенном состоянии в течение нескольких часов.

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"Исследование предполагает, что включение соответствующей вентиляции в конструкцию и эксплуатацию общественных мест поможет предотвратить накопление аэрозолей в местах с высокой посещаемостью, таких как общественные туалеты", - сказал Манхар Дханак, доктор философии, соавтор, председатель отдела FAU, а также профессор и директор SeaTech. "Хорошая новость заключается в том, что не всегда может возникнуть необходимость в капитальном ремонте всей системы, поскольку большинство зданий спроектировано в соответствии с определенными нормами. Это может быть просто вопрос перенаправления воздушного потока в зависимости от планировки туалета".

Во время 300-секундного отбора пробы унитаз и писсуар смывали вручную пять раз по 30-, 90-, 150-, 210- и 270-секундной отметке, при этом ручка смыва удерживалась нажатой в течение пяти секунд подряд. Туалет был глубоко очищен и закрыт за 24 часа до проведения экспериментов, при этом система вентиляции работала нормально. Температура и относительная влажность в туалете составляли 21 градус Цельсия и 52 процента, соответственно.

"Аэрозольные капли играют центральную роль в передаче различных инфекционных заболеваний, включая COVID-19, и это последнее исследование нашей группы ученых предоставляет дополнительные доказательства, подтверждающие риск передачи инфекции в замкнутых и плохо вентилируемых помещениях", - сказала Стелла Баталама, кандидат технических наук, декан факультета инженерии и информатики.

Напомним, ранее сообщалось, что определен промежуточный переносчик коронавируса.