Самый большой антарктический айсберг растаял

Огромный айсберг A68 отслеживался почти ежедневно.

На этой фотографии, сделанной в марте 2020 года, экспедиционное судно M/S Explorer подходит к краю айсберга A-68a, части первоначального айсберга A68 creativecommons.org

Огромный антарктический айсберг, путешествие которого, вероятно, было наиболее хорошо задокументировано для истории, теперь растаял.

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A68 откололся от ледника Ларсена на Антарктическом полуострове в 2017 году и стал самым большим айсбергом за всю историю. В то время его площадь составляла 5800 квадратных километров.

С тех пор айсберг поплыл Южной Атлантике, свернув в сторону острова Южная Георгия. Там теплые температуры и волны разбили его на большие куски. Эти куски с тех пор разбились на мелкие куски, которые невозможно отследить. Национальный ледовый центр США отслеживает айсберги, длина которых составляет не менее 18,5 км или площадь не менее 68,5 км2. Согласно базе данных Центра, самый крупный кусок Ларсена C больше не квалифицируется по состоянию на 16 апреля: его размеры составляли всего 3 морских мили на 2 морские мили (5,5 км на 3,7 км).

А68 изучался и наблюдался, возможно, больше, чем любой айсберг когда-либо прежде. Благодаря обширным спутниковым снимкам стало известно, когда огромный айсберг впервые начал трескаться от напряжения движения (всего через неделю после того, как он оторвался от шельфового ледника). Земные ученые смогли увидеть трещины во льду и разницу температур в воде, которая его окружала. Они наблюдали, как он застрял на подводной горе недалеко от острова, а затем совершил пируэт в сторону более теплых вод в течении, называемого круговоротом Уэдделла.

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В ноябре 2020 года казалось, что A68 может врезаться в мелководье возле острова Южная Георгия, потенциально блокируя доступ к океану для обитающих там пингвинов. Но A68 раскачивался и вместо этого постепенно становился мягким и рыхлым, поскольку волны усиливали его, а теплая вода просачивалась и расширяла небольшие трещины.

Исследователи также работали над тем, чтобы понять, как крупный ледник, подобный тому, что породил A68, влияет на экосистемы вокруг него, хотя суровый климат Антарктики затрудняет эту работу. В 2018 году экспедиция Британской антарктической службы направилась к месту скола, чтобы собрать образцы морского дна, но были заблокированы тяжелым морским льдом. Вторая миссия в 2019 году также была сорвана. В феврале этого года миссия на остров Южная Георгия, наконец, завершилась успешно. Исследователи разместили двух морских роботов рядом с островом, чтобы узнать, как приток холодной пресной воды из тающих фрагментов A68 повлиял на местную экосистему. По данным BBC, один из роботов был утерян, но другой будет восстановлен в мае, и его данные будут проанализированы.

Напомним, ранее сообщалось, что движение айсбергов Антарктиды за 40 лет показали на видео.