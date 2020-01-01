Ученые открыли дикие виды кофе, которые могут спасти культурные сорта

Поскольку климатический кризис вызывает разрушение температур и осадков во всем мире, одной из многих культур, находящихся под угрозой, является кофе. Теперь ученые определили кофейные сорта, которые мог бы быть более устойчивым к суровым условиям смены сезонов.

Найденное растение - это вид кофе Coffea stenophylla - дикий и относительно редкий вид, встречающийся в Верхней Западной Африке. По сравнению с более широко используемыми кофейными сортами, он лучше приспособлен к климатическим изменениям.

Более того, он имеет вкус, похожий на высококачественную арабику, приготовленную из растения C. arabica, поэтому он должен доставить удовольствие и ценителям горячего напитка. Арабика, в настоящее время доминирующая на 75% рынка, является одним из сортов, которым особенно угрожает изменение климата, поскольку для роста растения требуются очень специфические условия.

Читай также: Кофе сжимает наш мозг - исследование

"Этот вид значительно расширяет климатический диапазон для высококачественного кофе и может стать важным ресурсом для развития устойчивых к климату растений кофейных культур", - пишут исследователи в своей статье.

Растение Stenophylla на самом деле переживает резкое возвращение: ранее считалось, что оно вымерло повсюду, кроме Кот-д'Ивуара, и за несколько десятилетий о нем публиковалось очень мало информации. Однако недавно этот сорт был вновь открыт в Сьерра-Леоне.

Ученые протестировали образцы C. stenophylla, чтобы выяснить его вкус, и запустили модели, чтобы оценить условия, в которых он может расти. Он может выдерживать температуру до 24,9 ° - более теплые условия, чем сорта C. arabica или C. canephora (то, что мы знаем как робуста).

Более ранние исследования показывают, что растение Stenophylla может пережить периоды засухи, а также частично устойчиво к ржавчине кофейных листьев , поэтому оно имеет множество характеристик, которые делают его возможным вариантом для производства кофе в более сложных условиях - если мы сможем вырастить его в достаточном количестве.

Читай также: Исследование: Кофе действительно помогает похудению

"Низкий урожай был назван основной причиной того, что stenophylla не смогли утвердиться в качестве одного из основных видов кофейных культур в мире, хотя конкуренция со стороны кофе робуста, ранний прогресс которого на пути к превращению в мировой товар совпадает с упадком выращивания стенофиллы, скорее всего, станет серьезной проблемой", - пишут исследователи .

По словам исследователей, кофе Stenophylla также оказался популярным среди экспертов по дегустации кофе в ходе слепых тестов на вкус, проведенных за последний год. В дальнейшем растение можно было бы скрестить, чтобы добавить дополнительную устойчивость к изменению климата другим видам.

Переход на более выносливые сорта кофе - это лишь один из вариантов, на который смотрит отрасль: перемещение выращивания кофейных зерен и адаптация различных аспектов производства кофейных зерен - это идеи, которые также рассматриваются, хотя лучшим путем из всех было бы устранение первопричины. из всего этого - разрушительные последствия изменения климата.

Сейчас сажают саженцы, чтобы оценить жизнеспособность стенофиллы как высококачественного источника кофе в будущем - хотя, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем кто-либо, кроме исследователей и экспертов, попробует их на вкус.

"Его не будет в кофейнях в ближайшие пару лет, но я думаю, что через пять-семь лет мы увидим, что он выйдет на рынок как нишевый кофе, как высококачественный кофе, а затем, я думаю, будет более распространенным", - сказал Аарон Дэвис, руководитель отдела исследований кофе в Королевском ботаническом саду Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что кофе оказалось под угрозой исчезновения.