Отважных добровольцев намеренно повторно заразили COVID-19 для науки

Оксфордский университет начал исследование, в котором люди, которые уже имели COVID-19, были повторно инфицированы.

Тщательно контролируемое исследование будет смотреть на тип иммунного ответа, установленный у добровольцев. Ученые будут знать, “когда именно произошло второе инфицирование и сколько вируса они получили“, - заявила профессор вакцинологии Хелен МакШейн.

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Она сказала, что это испытание “может помочь нам разработать тесты, которые могут точно предсказать, защищены ли люди“ после предшествующего заражения.

Любой, кто страдает симптомами, получит лечение антителами Regeneron, используемое для лечения пациентов с COVID-19.

“Первые в своем роде“ тесты Оксфордского университета финансируются Wellcome Trust.

В начале испытания до 64 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет будут намеренно повторно инфицированы исходным штаммом.

Они будут помещены в карантин на срок не менее 17 дней в специальной больничной палате, где им будут делать сканирование легких и сердца. Затем им будут назначены контрольные встречи, и они будут находиться под наблюдением в течение года.

“Это исследование может изменить наше понимание, предоставив высококачественные данные“, - сказал Шобана Баласингам, старший научный консультант Wellcome по вакцинам.

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На начальном этапе испытания будет рассматриваться минимальная доза, которая позволяет вирусу начать размножаться без симптомов у примерно 50 процентов добровольцев.

Затем, на втором этапе, другая группа добровольцев получит эту установленную минимальную дозу.

Испытание проводится в то время, когда лондонская больница впервые в мире изолировала группу здоровых добровольцев, подвергая их воздействию вируса.

Это началось в марте и проводится в сотрудничестве между Имперским колледжем Лондона и компанией hVIVO в Королевской лондонской больнице.

За теми, кто был инфицирован контролируемым образом, наблюдают, чтобы увидеть, как прогрессирует их болезнь, и как лекарства и вакцины могут противодействовать ей.

Напомним, ранее сообщалось, что первый человек на Луне получил прививку от COVID-19.