Новый метод предскажет извержения вулканов на годы вперед

Незначительное повышение температуры может подсказать грядущее извержение.

Согласно результатам нового исследования, ученые разработали новую технику раннего предупреждения на основе спутниковых данных, которую однажды можно будет использовать для прогнозирования извержений вулканов за годы до того, как они произойдут. Помимо заблаговременного предупреждения, орбитальные данные могут помочь научному сообществу выяснить, какие вулканы следует оборудовать чувствительным наземным оборудованием для мониторинга.

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Вулканы - одни из самых устрашающих и захватывающих достопримечательностей на нашей Голубой планете. Они способны нанести невероятные разрушения окружающему ландшафту и любым людям или животным, которым посчастливилось жить поблизости.

Естественно, они вызвали большой интерес со стороны научного сообщества. Однако даже после десятилетий исследований не было разработано надежных способов определения времени извержения вулкана. Частично это связано с тем, что вулканы чрезвычайно разнообразны по своему внешнему виду, составу и поведению, а также потому, что относительно немногие из 1500 вулканов, разбросанных по всему миру, оснащены системами мониторинга.

"Вулканы похожи на коробку смешанных шоколадных конфет: они могут выглядеть одинаково, но внутри между ними много различий, а иногда и внутри одного", - комментирует соавтор исследования Пол Лундгрен из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадена, Калифорния. "Вдобавок ко всему, только несколько вулканов хорошо отслеживаются, а некоторые из наиболее потенциально опасных вулканов извергаются реже, а это означает, что нельзя строго полагаться на исторические записи".

Во время непосредственного нарастания извержения ученые могут наблюдать за движением земли, выделением газов и сейсмической активностью внутри и вокруг наблюдаемых вулканов, чтобы оценить, что происходит глубоко под поверхностью. Но эти методы эффективны только за несколько дней до извержения.

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Исследование пролило свет на новую технику, которую однажды можно будет использовать как часть системы раннего предупреждения, которая могла бы предупреждать население о потенциальном извержении за годы до того, как оно действительно произойдет. Команда, стоящая за исследованием, изучила более 16 лет спектральных данных, собранных спутниками НАСА Terra и Aqua, которые потратили десятилетия на изучение и документирование постоянно меняющегося климата нашей планеты.

Их цель состояла в том, чтобы наблюдать характеристики нескольких различных типов вулканов в годы, предшествовавшие известным извержениям, чтобы выяснить, есть ли какие-либо общие термические особенности, которые можно было бы рассматривать как предупреждающий знак для такого события в будущем.

Было обнаружено, что каждый тип вулкана демонстрировал небольшое повышение температуры лучистой поверхности всего на 1 ° C в годы, непосредственно предшествующие извержению. Кроме того, исследователи обнаружили, что повышенная температура поверхности вернулась к норме вскоре после извержения.

Поэтому исследователи восприняли повышение температуры как ранний признак того, что вулкан пробуждается. Возможно, это изменение происходит, когда магма течет вверх из глубины вулкана, и в этот момент газы, содержащиеся в смеси, диффундируют в окружающую породу и поднимаются на поверхность. Однако это лишь одна из множества теорий, объясняющих, почему может происходить кратковременное повышение температуры.

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Объединив эту технику с другими методами наблюдения за вулканами, ученые смогут лучше понять, что происходит глубоко под поверхностью, и пролить свет на процессы, вызывающие потенциально опасные извержения. Например, в более раннем исследовании, посвященном вулкану Домуйо в Аргентине, предполагалось, что внезапное раздувание земли, окружающей это место, вероятно, было связано с восходящим движением магмы к поверхности.

Авторы нового исследования сравнили свои показания температуры на вулкане Домуйо с данными о движении суши из более раннего исследования, чтобы определить, связаны ли они.

"Мы обнаружили, что тепловые временные ряды очень имитируют временные ряды деформации, но с некоторым временным разделением", - пояснил Лундгрен. "Несмотря на то, что остается неясным, какой процесс может произойти первым, показывая корреляцию, мы можем связать процессы через интерпретации на основе физики, а не просто полагаться на то, что мы можем наблюдать под поверхностью".

Команда надеется, что в будущем новый метод будет использоваться для проверки вулканической активности в режиме, близком к реальному времени, и что его также можно будет использовать, чтобы помочь научному сообществу решить, какие вулканы следует оборудовать оборудованием для мониторинга.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые научились предсказывать мощные извержения вулканов.