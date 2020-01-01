Астрономы разглядели кольцо пыли от Венеры

Кольцо пыли, которое вращается вокруг Солнца по орбитальной траектории Венеры, было недавно обнаружено благодаря инструментам, установленным на Parker Solar Probe.

Нетронутые изображения в белом свете, сделанные с внутренней стороны орбиты Венеры, показывают кольцо почти полностью. Это жизненно важные данные для понимания этого кольца, динамики Солнечной системы и ее гравитационных взаимодействий.

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“Это первый раз, когда околосолнечное пылевое кольцо во внутренней части Солнечной системы может быть раскрыто во всей своей красе на изображениях« белого света“, - сказал астроном Гильермо Стенборг из Лаборатории военно-морских исследований США.

Солнечная система - поистине пыльное место. Все вокруг образовались из пыли (и газа), а большая часть пыли попала в планеты, астероиды и многое другое (не говоря уже о Солнце ).

Астероиды и кометы раскидывают ее в окружающее пространство. Недавние исследования показали, что Марс может распылять этот материал повсюду во время огромных глобальных штормов, которые случаются каждый год.

Вся эта пыль может просто дрейфовать, но иногда она может попадать в орбитальный резонанс с планетой; то есть, он вращается по тому же пути, что и планета.

Земля имеет значительное резонансное пылевое кольцо ; недавно ученые обнаружили доказательства того, что он есть и у Меркурия. А пылевое кольцо Венеры в течение некоторого времени было известно и даже частично наблюдалось совместной германо-американской солнечной миссией Helios и солнечной миссией NASA STEREO.

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Зонд Parker Solar Probe использовал прибор под названием Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR). WISPR состоит из двух гелиосферных формирователей изображений в видимом свете, предназначенных для отображения межпланетной среды с целью изучения солнечного ветра - постоянного потока заряженных частиц, исходящих от Солнца.

Поскольку межпланетная пыль настолько ярка при отражении солнечного света, она затмевает солнечный ветер, поэтому применяется специальная обработка изображений для удаления фонового шума при наблюдениях за солнечным ветром. Это также означает, что WISPR обладает уникальной способностью наблюдать резонансное пылевое кольцо Венеры.

Конечно, во время нормальной работы пылевое кольцо будет автоматически извлекаться из данных. В августе и сентябре 2019 года Паркер выполнил несколько маневров, чтобы управлять своей скоростью, в результате чего камеры WISPR двигались, и на полученных изображениях появилась яркая полоса.

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Сначала астрономы подумали, что это что-то еще, например, излучение из активной области Солнца, или даже ошибка обработки изображения. Он был слишком большим, чтобы быть излучением, да и проблемы с обработкой изображений также были исключены. Следующим шагом было изучение того, что еще находится в этом пространстве, и именно тогда они обнаружили, что полоса идеально совпадает с орбитой Венеры.

Поскольку свечение также согласуется с рассеянием света пылью, команда пришла к выводу, что наиболее вероятным объяснением является резонансное пылевое кольцо планеты.

Данные могут быть чрезвычайно полезными. Ученые считают, что межпланетная пыль может быть транспортным механизмом для молекул в Солнечной системе, средством, с помощью которого материалы, выделяемые астероидами или кометами, попадают в другие тела.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA разрабатывает проект пилотируемой миссии на Венеру.