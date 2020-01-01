Самый маленький стегозавр оказался размером с кошку

Международная группа палеонтологов определила мельчайший из известных следов стегозавра.

Исследовательская группа заявила, что отпечаток, сохраненный в камне в китайской провинции Синьцзян в течение 100 миллионов лет, имеет длину всего 5,7 сантиметра (2,24 дюйма) и, вероятно, был сделан детенышем стегозавра ( ichnogenus Deltapodus ) размером с кошку.

Удивительно, хотя мы не знаем точного вида этого крошечного зверька, этот отпечаток позволил ученым сделать вывод, что детеныши стегозавров могли ходить не так, как взрослые.

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"Этот след был оставлен травоядным бронированным динозавром, широко известным как стегозавр - семейством динозавров, в которое входит и знаменитый стегозавр", - сказал палеонтолог Энтони Ромилио из Университета Квинсленда в Австралии.

"Как и у стегозавра, у этого маленького динозавра, вероятно, были шипы на хвосте и костлявые пластины на спине во взрослом возрасте. Его след менее шести сантиметров - это самый маленький след стегозавра, известный в мире".

Мы знаем, что в этом регионе жили стегозавры. Были найдены десятки следов длиной до 30 сантиметров, а также останки скелетов. В других странах мира следы стегозавров редко превышают 50 сантиметров.

След стегозавра Xing

Следы очень молодых стегозавров и других бронированных динозавров невероятно редки по сравнению с другими видами, и не совсем понятно, почему.

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Возможно, что, живя в стаде, многие их отпечатки были пройдены более крупными и тяжелыми взрослыми, но это не совсем объясняет, как выжили детские отпечатки других стадных динозавров. Другие объяснения включают быстрый рост - животные, возможно, недостаточно долго были маленькими, чтобы оставить много следов; или что места обитания питомников в целом не способствовали сохранению следов.

"Стегозавры обычно ходили пятками по земле, как и люди, но на четвереньках, что оставляет длинные следы", - сказал Ромилио .

"Крошечный след показывает, что этот динозавр передвигался, оторвав пятку от земли, так же, как сегодня птица или кошка. Ранее мы видели только такие укороченные следы, когда динозавры ходили на двух ногах".

Это открытие предполагает, что детеныши стегозавров могли двигаться более легко и проворно, чем взрослые, ходить на носках и переходить к ходьбе на пятках по мере роста. Однако, имея всего лишь один след, сказать невозможно.

На этом участке найдены отпечатки старых стегозавров Xing

У конкретного индивидуального стегозавра, который его сделал, могла быть странная походка; или, возможно, он как-то странно опустил ногу только из-за этого шага.

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В регионе, где был найден отпечаток, были обнаружены девять различных участков следов динозавров; и конкретная совокупность, которая включала детский отпечаток, также имела 16 других отпечатков старых стегозавров. Теперь, когда был найден один детский отпечаток, команда намеревается исследовать образование в поисках подсказок, которые помогут нам ответить на эти увлекательные вопросы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли ранее неизвестный вид динозавров.