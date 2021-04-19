В древней пещере нашли одну из первых жертв каннибализма

В пещере смерти найдена доисторическая жертва каннибала, опознанная как молодая девушка.

Около 800 000 лет назад на территории современной Испании каннибалы съели человеческого ребенка, который стал известен как "Мальчик из Гран Долины". Но новый анализ этих древних останков выявил удивительный поворот: ребенок был девочкой.

Ребенок вида Homo antecessor был одним из первых видов гомининов, который жил в Европе между 1,2 миллиона и 800 000 лет назад. Обнаруженный в 1994 году в пещере Гран Долина в горах Атапуэрка на севере Испании, этот вид известен прежде всего по фрагментам костей и зубов, что затруднило усилия исследователей по определению пола особей H. antecessor .

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Недавно ученые протестировали новую технику, используя тип стоматологического анализа, который успешно идентифицировал мужчин и женщин у других ранних человеческих видов. Они обследовали зубы двух особей: "H1" и "H3". H1, чьи останки определяли вид H. antecessor, на момент смерти было около 13 лет и долгое время он считался самцом. Второй человек, H3 - "мальчик из Гран Долины" - умер в возрасте 11 лет и также считался мужчиной.

Микроскопический анализ структуры зубов для нового исследования выявил различия между зубами H1 и H3, которые исследователи определили как сексуально диморфные - различающиеся по внешнему виду у мужчин и женщин. Основываясь на сравнении с зубами людей и других гомининов, ученые определили, что H1 был мужским, а H3, скорее всего, женским.

Определенные особенности скелета, такие как форма таза, размер надбровных дуг и прочность кости в месте прикрепления мышц, могут дать подсказки о поле вымерших родственников человека. Но эти особенности указывают только на пол взрослых скелетов, а около 75% останков Гран-долины принадлежат детям предподросткового возраста. Более того, эти пещерные скелеты были сильно фрагментированы, вероятно, потому, что они были разбиты.

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Зубы, однако, часто хорошо сохранились на древних археологических раскопках. Другие исследователи ранее анализировали клыки для определения пола у людей (с точностью до 92,3%) в популяциях неандертальцев из поселения в Крапине, Хорватия, и у более ранних гомининов из Сима-де-лос-Уэсос в Испании ("Яма костей") в Атапуэрке.

Зубные коронки полностью формируются к шести годам, и, поскольку у детей старшего возраста обычно есть по крайней мере некоторые из своих взрослых зубов, анализ особенностей зубов "может быть особенно полезен в палеоантропологии для оценки пола незрелых особей" и может быть применен к детям.

Постоянные клыки особей из Гран Долина. Верхний ряд показывает верхнюю челюсть индивидуума H3, а нижний ряд показывает виды левого клыка верхней челюсти, принадлежащего индивидууму H1 J Anthropol Sci

Для нового исследования исследователи изучили верхние клыки - самые сексуально диморфные зубы - из H1 и H3. Используя рентгеновские снимки с высоким разрешением, они измерили объем ткани и площадь поверхности двух зубов и сравнили их с существующими снимками зубов современных людей, останками из Крапины и из "Ямы костей" Атапуэрка.

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Авторы исследования обнаружили, что клык из H3 имел больше поверхностной эмали, чем клык H1, что связано с женскими зубами. Для сравнения, клык из H1 имел более высокую коронку с большим количеством дентина, плотную костную ткань под эмалью; Ученые сообщили, что более высокое содержание дентина характерно для мужских зубов. Поскольку клыки H1 также были необычно большими, эксперты ранее предполагали, что это был мужчина, и новый анализ подтвердил эту гипотезу. Однако различия между клыками H1 и H3 соответствовали половым диморфным вариациям в других человеческих зубах, предполагая, что H3 был женским.

"Мальчик из Гран-Долины» действительно был бы "Девочкой из Гран-Долины", - говорится в заявлении ведущего автора исследования Сесилии Гарсиа-Кампос, антрополога из CENIEH.

Согласно исследованию, девочке было от 9 до 11 лет, когда ее убили и съели. И она была не единственной жертвой; На останках 22 особей H. antecessor в Гран-Долине были обнаружены следы каннибализма: на костях видны порезы, переломы там, где они были вскрыты, чтобы обнажить костный мозг, и даже следы от зубов.

Одно из возможных объяснений этого древнего каннибализма заключается в том, что людей было легче поймать и они более питательны, чем другие животные, писали исследователи в 2019 году в Journal of Human Evolution. По сравнению с другими видами хищных, "много пищи может быть получено от людей при низких затратах", заявил исследователь Хесус Родригес, ведущий автор исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Испании найдена пещера древних каннибалов.