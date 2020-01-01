Интересный факт дня: Тарантулы обитают практически по всей планете

Немногие пауки вызывают у людей такую ​​же реакцию, как знаменитый и внушающий страх тарантул.

Удивительно, но тарантулы - относительно оседлые пауки; в особенности самки и молодые особи редко удаляются от своих нор, если вообще удаляются. Тем не менее, их (семейство пауков Theraphosidae) можно встретить практически повсюду, на всех континентах Земли, кроме Антарктиды.

"Они довольно широко распространены и встречаются в субтропических регионах на всех континентах", - поясняет исследовательская группа под руководством биоинформатика Сирши Фоли из Университета Карнеги-Меллона .

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"[Их] поведение не означает, что тарантулы станут успешными расселенцами, но они распространились по всему миру и колонизировали совершенно разные экологические ниши".

Чем же можно объяснить успешную миграцию пауков-птицеедов в столь разные уголки земного шара?

В своем новом исследовании Фоули и его коллеги исследовали биогеографические закономерности тарантулов на протяжении всей истории, анализируя информационную РНК в базах данных транскриптомов и моделируя, как генеалогическое древо могло развиться в течение предполагаемых 120 миллионов лет эволюции.

Эта родословная, по-видимому, является ключом к широкому распространению тарантулов, поскольку ранние предки тарантулов путешествовали по миру через континентальный дрейф , поскольку самые фундаментальные суши в мире бродили и сталкивались в течение миллионов лет после распада суперконтинента Гондвана .

"Согласно предыдущим исследованиям, тарантулы-птицееды появились между 150 и 71 млн лет назад, что соответствует гондванскому происхождению", - объясняют исследователи .

"Действительно, предполагается, что некоторые птицееды (Selenocosmiinae) относятся к таксонам Северной Гондваны".

В своем собственном анализе команда нашла доказательства двух отдельных расселений древних птицеедов "из Индии" в Азию, когда Индийский субконтинент столкнулся с Азией примерно 55-35 миллионов лет назад.

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"Интересно, что несмотря на наш анализ, предполагающий гондванское происхождение Theraphosidae, эта закономерность предполагает, что птицееды не всегда присутствовали в Океании, и вместо этого согласуется с тем, что Selenocosmiinae разошлись по всей Азии, в конечном итоге пересекли линию Уоллеса через некоторое время после столкновения Индии и Азии (возможно, уже 47 млн ​​лет назад, рис. S3), а наземные Thrigmopoeinae остались в Индии", - пишут исследователи .

"Наши результаты показывают, что обе эти азиатские линии разошлись, в то время как Индийская платформа все еще сплавлялась в сторону Азии… Интересно, что эти две линии также разошлись с экологической точки зрения".

Результаты в конечном итоге предполагают, что, хотя дрейф континентов сыграл ключевую роль в помощи этим древним паукам в колонизации новых континентов, их собственные эволюционные адаптации также были важны для географического распространения, когда виды воспользовались возможностью извлечь выгоду из экологических и экологических обстоятельств.

"Возможно, эти излучения можно отнести к древнему переключению образа жизни, благодаря которому каждое экологически отдельное подсемейство стало успешным, используя различные экологические ниши", - объясняют авторы .

"Древние тарантулы, по-видимому, претерпели несколько изменений в Индии, пока она все еще занималась рафтингом, что подтверждает эволюционное значение субконтинента".

Напомним, ранее сообщалось, что в куске янтаря нашли древнего паука-химеру.