Интересный факт дня: На Землю ежегодно падает 5 тысяч тонн космической пыли

Это делает космическую пыль самым обильным источником внеземного материала на Земле.

Согласно новому исследованию, ежегодно на поверхность Земли попадает примерно 4700 тонн частиц межпланетной пыли.

Эти новые открытия предполагают, что космическая пыль является основным источником внеземного материала на Земле, намного превышая поступление от более крупных и видимых метеоритов, которые, как считается, приносят на Землю менее 10 тонн (девяти метрических тонн) материала каждый год.

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Эта информация может помочь ученым понять роль, которую межпланетная пыль играла в снабжении водой и углеродными молекулами молодой Земли на раннем этапе формирования нашей планеты.

Охота за частицами межпланетной пыли - отнюдь не простая задача. Во-первых, как найти микрометеориты размером от нескольких десятых до сотых миллиметра? (Например, человеческий волос имеет диаметр около 70 микрометров.)

Принципиально нужен чистый холст, свободный от земной пыли. Для этого исследователи обращаются к сердцу Антарктиды.

За последние 20 лет физик Жан Дюпра из Французского национального центра научных исследований (CNRS) возглавил шесть исследовательских экспедиций на франко-итальянскую станцию ​​Конкордия (Купол C), которая расположена в 1100 км от побережья Земля Адели, Антарктида.

Исследователь собирает микрометеориты на Куполе C в центральной Антарктиде в 2002 году. CNRS Photothèque

Купол C предлагает идеальное место для охоты на космическую пыль из-за небольшого количества снегопадов и нетронутых снежных условий, говорится в заявлении CNRS .

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Команда собрала образцы чистого снега из траншей глубиной более 2 метра, расположенных с наветренной стороны от исследовательской станции, чтобы избежать заражения образцов человеком.

За два десятилетия исследователи собрали достаточно микрометеоритов (размером от 30 до 300 микрометров), чтобы рассчитать, сколько внеземной пыли ежегодно падает на Землю.

По оценкам ученых, на Землю ежегодно выпадает в общей сложности 13 600 тонн космической пыли, хотя большая часть материала теряется при входе в атмосферу, когда сгорает в атмосфере Земли . Это оставляет 4700 тонн межпланетной пыли, оседающей на поверхности нашей планеты каждый год.

Снимки под микроскопом четырех частиц внеземной пыли, обнаруженных исследователями в Антарктиде CNRS Photothèque

Виновником большей части (около 80%) этой межпланетной пыли являются кометы семейства Юпитера. Эти космические снежные комы из замороженных газов, горных пород и пыли в основном возникают в поясе Койпера, сразу за орбитой Нептуна .

В то время как остальная часть космической пыли, как полагают, исходит от астероидов ; небольшие скалистые тела, оставшиеся от образования нашей солнечной системы .

Напомним, ранее мы узнали, что комнатные растения не улучшают воздух в помещении.