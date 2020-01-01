Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тираннозавр терроризировал Землю намного больше, чем считалось

Комментариев: 0
В течение двух с половиной миллионов лет самый печально известный из хищников, тираннозавр рекс, медленно пробирался вокруг того, что сегодня является западным побережьем Северной Америки.
Тираннозавры были довольно распространенным видом
Тираннозавры были довольно распространенным видом
depositphotos.com

Ученые пришли к оценке общего числа тираннозавров,  которые когда-либо существовали: около 2,5 миллиардов  (да, миллиарда).

Читай также: Найдены останки карликового предка тираннозавров

Это может показаться большим количеством - и это определенно больше, чем вы можете себе представить, наблюдая, как они в одиночку бродят по таким фильмам, как Парк Юрского периода. Но для сравнения: по некоторым подсчетам, более 100 миллиардов "современных" Homo sapiens когда-то называли Землю своим домом, и с каждым годом это число продолжает расти.

Хотя знание того, сколько особей того или иного давно умершего вида когда-то жило, само по себе не имеет большого значения, этот тип упражнений может дать исследователям некоторое представление о прошлой экологии и видах, полностью отсутствующих в летописи окаменелостей. 

Группа исследователей во главе с палеонтологом из Калифорнийского университета Чарльзом Маршаллом выбрала T. rex в качестве объекта исследования, потому что эти гигантские звери являются наиболее изученными динозаврами. 

Они использовали закон Дамута - экологическое уравнение, описывающее взаимосвязь между размером тела и плотностью населения, которое было получено в результате изучения живых видов. Грубо говоря, чем крупнее отдельное животное, тем ниже его плотность популяции, при этом некоторый вес также придается трофическому уровню (где они находятся в пищевой цепи) и их физиологии.

Читай также: Найден умный родственник тираннозавра

"Установление физиологии [ T. rex ] оказалось сложной задачей", - написала команда в своей статье. Эта мера важна, потому что среди живых видов виды с более медленным метаболизмом могут поддерживать более высокую плотность населения.

Были ли динозавры теплокровными или хладнокровными - это горячо обсуждаемая тема, поэтому, изучив научную литературу, команда решила предположить, что физиология находится где-то посередине - посередине между большим хищником-млекопитающим и большой наземной ящерицей, такой как дракон Комодо. 

Используя летопись окаменелостей, команда получила средний вес этого вида 5200 килограммов. После всего этого исследователи пришли к оценке 20 000 особей тираннозавра, живущих в любой момент своего существования.

Основываясь на оценках их темпов роста и размеров, команда также определила плотность их популяции, цифру, которая примерно равнялась 3800 из этих устрашающих хищников, преследующих территорию, равную Калифорнии.

Читай также: Тираннозавра опять перевели в хищники

Предыдущие оценки численности динозавров, основанные на находках окаменелостей в формации Хелл-Крик, предполагали, что уровень численности у типичного хищника выше, чем ожидалось, предполагая, среди прочего, что взрослые особи T. rex не конкурировали со своими молодыми за одни и те же источники пищи. С тех пор это было подтверждено дополнительными исследованиями.

И хотя T. rex, по- видимому, был довольно обычным явлением в этом месте (именно здесь было обнаружено большинство их окаменелостей), трицератопс был наиболее распространенным видом, представленным в летописи окаменелостей, поэтому было бы интересно увидеть оценки их общего количества в сравнении.

Учитывая, сколько предположений было сделано для получения этих оценок численности, они, конечно, имеют высокий уровень неопределенности.

"Тем не менее, наша способность делать выводы о размерах популяций вымерших таксонов значительно превосходит то, что [считалось] возможным более 75 лет назад", - писали Маршалл и его коллеги. "Эта способность стала возможной благодаря открытию гораздо большего числа окаменелостей и возможности построить кривые роста и выживаемости на основе оценок возраста и массы тела".

Эти оценки предполагают, что только один из 80 миллионов из них был обнаружен в виде окаменелостей, что подчеркивает, насколько драгоценны и редки такие останки на самом деле.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые измерили силу укуса тираннозавра.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: тираннозавр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь