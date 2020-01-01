Тираннозавр терроризировал Землю намного больше, чем считалось

В течение двух с половиной миллионов лет самый печально известный из хищников, тираннозавр рекс, медленно пробирался вокруг того, что сегодня является западным побережьем Северной Америки.

Ученые пришли к оценке общего числа тираннозавров, которые когда-либо существовали: около 2,5 миллиардов (да, миллиарда).

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Это может показаться большим количеством - и это определенно больше, чем вы можете себе представить, наблюдая, как они в одиночку бродят по таким фильмам, как Парк Юрского периода. Но для сравнения: по некоторым подсчетам, более 100 миллиардов "современных" Homo sapiens когда-то называли Землю своим домом, и с каждым годом это число продолжает расти.

Хотя знание того, сколько особей того или иного давно умершего вида когда-то жило, само по себе не имеет большого значения, этот тип упражнений может дать исследователям некоторое представление о прошлой экологии и видах, полностью отсутствующих в летописи окаменелостей.

Группа исследователей во главе с палеонтологом из Калифорнийского университета Чарльзом Маршаллом выбрала T. rex в качестве объекта исследования, потому что эти гигантские звери являются наиболее изученными динозаврами.

Они использовали закон Дамута - экологическое уравнение, описывающее взаимосвязь между размером тела и плотностью населения, которое было получено в результате изучения живых видов. Грубо говоря, чем крупнее отдельное животное, тем ниже его плотность популяции, при этом некоторый вес также придается трофическому уровню (где они находятся в пищевой цепи) и их физиологии.

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"Установление физиологии [ T. rex ] оказалось сложной задачей", - написала команда в своей статье. Эта мера важна, потому что среди живых видов виды с более медленным метаболизмом могут поддерживать более высокую плотность населения.

Были ли динозавры теплокровными или хладнокровными - это горячо обсуждаемая тема, поэтому, изучив научную литературу, команда решила предположить, что физиология находится где-то посередине - посередине между большим хищником-млекопитающим и большой наземной ящерицей, такой как дракон Комодо.

Используя летопись окаменелостей, команда получила средний вес этого вида 5200 килограммов. После всего этого исследователи пришли к оценке 20 000 особей тираннозавра, живущих в любой момент своего существования.

Основываясь на оценках их темпов роста и размеров, команда также определила плотность их популяции, цифру, которая примерно равнялась 3800 из этих устрашающих хищников, преследующих территорию, равную Калифорнии.

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Предыдущие оценки численности динозавров, основанные на находках окаменелостей в формации Хелл-Крик, предполагали, что уровень численности у типичного хищника выше, чем ожидалось, предполагая, среди прочего, что взрослые особи T. rex не конкурировали со своими молодыми за одни и те же источники пищи. С тех пор это было подтверждено дополнительными исследованиями.

И хотя T. rex, по- видимому, был довольно обычным явлением в этом месте (именно здесь было обнаружено большинство их окаменелостей), трицератопс был наиболее распространенным видом, представленным в летописи окаменелостей, поэтому было бы интересно увидеть оценки их общего количества в сравнении.

Учитывая, сколько предположений было сделано для получения этих оценок численности, они, конечно, имеют высокий уровень неопределенности.

"Тем не менее, наша способность делать выводы о размерах популяций вымерших таксонов значительно превосходит то, что [считалось] возможным более 75 лет назад", - писали Маршалл и его коллеги. "Эта способность стала возможной благодаря открытию гораздо большего числа окаменелостей и возможности построить кривые роста и выживаемости на основе оценок возраста и массы тела".

Эти оценки предполагают, что только один из 80 миллионов из них был обнаружен в виде окаменелостей, что подчеркивает, насколько драгоценны и редки такие останки на самом деле.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые измерили силу укуса тираннозавра.