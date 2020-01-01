Обнаружено недостающее звено алфавита

"Недостающе звено" обнаружили в Израиле.

Алфавитная надпись, написанная на фрагменте кувшина, найдено на месте Тель-Лахиш в Израиле и датируемая примерно 3450 годами, может служить "недостающим звеном" в истории алфавита, считает группа исследователей.

"Эта надпись, датируемая пятнадцатым веком до нашей эры, в настоящее время является самой старой надежно датированной алфавитной надписью Южного Леванта", - написали исследователи во главе с Феликсом Хёфлмайером, археологом из Австрийского археологического института, в статье, опубликованной 14 апреля в журнале Antiquity.

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Самые ранние свидетельства письменности, в которой для обозначения звуков используется система букв - алфавит - были найдены в Египте и относятся к 12-й династии (примерно с 1981 г. до н.э. до 1802 г. до н.э.), а другие примеры были найдены примерно в 1300 г. территория, которая включает современный Израиль), написала в своей статье команда Хёфлмайера. Позднее греки переняли алфавитную систему, за ними последовали римляне (с их латинской системой письма), которые тоже использовали ее. Система алфавита постепенно принималась все большим количеством культур.

Недавно обнаруженная надпись, датируемая примерно 1450 г. до н.э., называется "недостающим звеном", поскольку она заполняет пробел между ранними примерами алфавитной письменности из Египта и более поздними примерами, найденными в Леванте, пишет команда Хёфлмайера. Надпись также дает ключ к разгадке того, как алфавит мог быть передан в Левант, при этом группа ученых предполагает, что гиксосы, группа из Леванта, правившая северным Египтом примерно до 1550 г. до н.э., возможно, помогли принести алфавит из Египта в Левант. Их рассуждения основаны на том факте, что какое-то время гиксосы контролировали территорию как в Леванте, так и в северном Египте. Это также основано на том, что иероглифические символы использовались для обозначения букв на этом сосуде.

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Недавно найденная буквенная надпись довольно короткая: первое слово в надписи содержит буквы айин, бет и далет, а второе слово содержит буквы нун, пе и тав. Все эти буквы являются частью раннего семитского алфавита, который когда-то использовался на Аравийском полуострове; их можно найти и сегодня на иврите, хотя современные символы выглядят иначе.

Писатель использовал иероглифические символы для обозначения некоторых букв; например, айн был представлен иероглифическим символом, похожим на глаз.

"Как и в большинстве ранних алфавитных надписей Южного Леванта, буква имеет форму круга, напоминающего радужную оболочку с отсутствующим зрачком", - написала группа ученых в статье Antiquity.

Команда сказала, что они не уверены, что означают эти слова, хотя они могут быть частью двух имен. Надпись называют недостающим звеном, потому что она датируется примерно 3450 лет назад, после того как первые буквенные символы появились в Египте около 3900 лет назад, но до того, как они снова появились в Леванте около 3300 лет назад.

Буквы в первом слове могут означать "раб", хотя это не означает, что надпись относится к порабощенному человеку. Исследователи отметили, что сохранившиеся буквы, вероятно, являются частью более длинных слов, а сочетание этих букв, обозначающих "раб", используется во многих других словах.

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Надпись была обнаружена археологами в 2018 году возле древнего укрепления в Тель-Лахиш. Исследователи также обнаружили остатки ячменя рядом с фрагментом банки с надписью, а радиоуглеродное датирование показало, что ячмень выращивали примерно в 1450 году до нашей эры.

Эта дата может быть спорным, однако, сказал Бенджамин Sass, профессор археологии в Тель-Авивском университете, который писал о ранней истории алфавита, но который не был вовлечен в исследование. Сасс отметил, что датировка ячменя может быть точной датой надписи, а может и нет. (Например, ячмень можно было собрать после создания кувшина.) "Опубликованные на данный момент данные делают это возможным, но ни в коем случае не уверенностью", - сказал Сасс.

Напомним, ранее сообщалось, что раскрыта тайна подземного моря в Израиле.