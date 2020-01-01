Найдена древнейшая песочница неандертальцев

Считается, что окаменелым следам, обнаруженным на пляже на юге Испании, более 100000 лет, и они могут быть самыми ранними следами неандертальцев, найденными в Европе.

Следы были найдены на пляже Маталасканьяс в Андалусии после того, как штормы и приливы обнажили поверхность, на которой они были сделаны Scientific Reports

Около 100 тыс. лет назад большая семья из 36 неандертальцев гуляла по пляжу, а дети прыгали и резвились на песке, сообщают ученые после анализа окаменелых следов посетителей пляжа на территории современной южной Испании.

"Мы обнаружили некоторые области, где несколько небольших следов выглядели сгруппированными в хаотичном порядке", - сказал Эдуардо Майораль, палеонтолог из Университета Уэльвы и ведущий автор исследования, которое было опубликовано 11 марта в журнале Scientific Reports.

Следы "могут указывать на зону передвижения очень молодых особей, как если бы они играли или слонялись по берегу близлежащей заболоченной местности", - сказал Майораль.

В июне 2020 года два биолога обнаружили следы на пляже Маталасканьяс в национальном парке Доньяна после периода сильных штормов и приливов.

Биологи впервые увидели окаменелые следы животных; По словам Майораля, некоторые следы были оставлены давным-давно крупными животными, такими как олени или кабаны.

Считается, что окаменелым следам, обнаруженным на пляже на юге Испании, более 100000 лет, и они могут быть самыми ранними следами неандертальцев, найденными в Европе. Scientific Reports

Только позже, после того, как команда Майорала проанализировала отпечатки, кто-нибудь понял, что некоторые из них были следами неандертальцев, сказал он. "В то время никто не знал о существовании следов гоминидов, которые были обнаружены моей командой только два месяца спустя, когда мы начали детально изучать всю поверхность".

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Майораль и его коллеги идентифицировали 87 следов неандертальцев в осадочных породах на пляже в Маталасканьясе. (Исследователи определили, что эти отпечатки сделали 36 человек.)

Открытая поверхность относится к периоду верхнего плейстоцена, примерно 106 000 лет назад, когда обнаруженные поблизости древние каменные орудия показали, что этот регион был населен неандертальцами (Homo neanderthalensis). Эти охотники-собиратели жили в Европе и на Ближнем Востоке от 400 000 до 40 000 лет назад, в то время как первые современные люди (Homo sapiens) прибыли туда около 80 000 лет назад. Исследователи считают, что следы могут быть самыми старыми следами неандертальцев, когда-либо обнаруженными в Европе.

Ученые говорят, что следы являются первым прямым доказательством того, что этот регион был населен неандертальцами, которые жили в некоторых частях Европы примерно за 300 000 лет до прибытия первых людей современности Scientific Reports

По словам Майорала, в то время, когда были сделаны следы, теперь обнаженная поверхность, похоже, находилась вдоль берега водопоя немного вглубь от берега, который тогда находился южнее, чем сегодня.

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"Вероятно, вода была бы не пресной, а несколько солоноватой, поскольку мы нашли доказательства кристаллов морской соли (галита) на поверхности, где были обнаружены следы", - написал он.

Команда тщательно сфотографировала это место с помощью беспилотного летательного аппарата и отсканировала в цифровом виде каждый из окаменелых человеческих следов в трех измерениях.

Размеры и распределение следов предполагают, что они были сделаны группой из 36 неандертальцев, которые, вероятно, были родственниками, включая 11 детей и 25 взрослых - пять женщин, 14 мужчин и шесть особей неопределенного пола.

"Путем сопоставления с другими европейскими местами можно установить, что существует прямая зависимость между размером следа и возрастом человека, который его произвел", - сказал Майорал.

Группа неандертальцев, оставившая следы, могла охотиться, ловить рыбу или собирать моллюсков в солоноватой водоеме у побережья около 106000 лет назад Scientific Reports

Большинство взрослых, гуляющих по пляжу, имели рост от от 1,3 до 1,5 метра, но четыре отпечатка, похоже, были сделаны человеком ростом более 1,8 м. Это выше ожидаемого роста неандертальцев, поэтому отпечаток мог быть сделан более низким человеком с тяжелой походкой, пишут исследователи.

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Особый интерес представляют два самых маленьких следа, длиной примерно 14 сантиметров, которые, как считается, оставил ребенок примерно 6 лет. Они находятся среди нескольких следов, хаотично сгруппированных в некоторых местах, возможно, потому, что дети-неандертальцы играли в песке на берегу водоема, сказал Майорал.

Анализ следов показывает, что большая часть следов находится на краю затопленной территории, но люди, оставившие следы, не полностью ушли в воду, пишут исследователи.

"Это может включать в себя стратегию охоты, преследование животных в воде [таких как] водоплавающих птиц, куликов или мелких хищников", - писали они.

Следы также могли быть оставлены людьми, ловящими рыбу в водоеме или ищущими моллюсков; свидетельства подобного охотничьего и собирательного поведения неандертальцев были зарегистрированы на других древних стоянках.

По оценкам научной группы, окаменелые следы были оставлены группой из 36 неандертальцев, в том числе 11 детей, некоторые из которых, похоже, играли в песке, который превратился в осадочную породу Scientific Reports

Каменные орудия, приписываемые неандертальцам, были обнаружены в близлежащих местах, но в этих случаях не было прямых доказательств их присутствия, таких как кости или зубы неандертальцев, сказал Майораль.

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Это сделало окаменелые следы особенно важными, писали исследователи: "Биологическая и этологическая информация о древних группах гомининов, когда нет костных останков, обеспечивается изучением их окаменелых следов, которые показывают нам определенные "застывшие" моменты их жизни".

Следы были "неоспоримым доказательством существования этих гоминидов на юге Пиренейского полуострова и, в частности, в этом районе побережья Андалузии", - сказал Майораль.

Напомним, ранее сообщалось, что геном древнего человека раскрыл тайну межвидового скрещивания.