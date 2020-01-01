Самый большой в мире кролик пропал, предположительно украден

Дарий имеет длину более 1,2 метра - рост среднего 8-летнего ребенка .

В Великобритании пропал кролик Дариус - нынешний рекордсмен по размерам среди кроликов. Он пропал без вести из своего дома в Вустершире на прошлых выходных.

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"Считается, что кролик Continental Giant был украден из вольера в саду собственности его владельцев в ночь с 10 на 11 апреля", - говорится в заявлении местной полиции Западной Мерсии. "Кролик уникален тем, что имеет размер 1,2 метра и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой кролик в мире".

Дариус был удостоен своего впечатляющего титула в апреле 2010 года. В то время его длина составляла колоссальные 129 см - настоящий титан даже среди своего вида.

Кролик ростом с восьмилетнего ребенка ruetir.com

Дариус - фламандский гигантский кролик, который является самой большой породой кроликов на Земле. По данным зоопарка Мэриленда , средний фламандский гигант может весить около 7 килограммов и иметь длину 0,76 м. Это домашняя порода, изначально выведенная для производства мяса и меха, по крайней мере, 300 лет назад.

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Сегодня фламандских гигантов в основном выращивают как домашних животных. Аннетт Эдвардс, владелица Дариуса, назвала своего получившего приз кролика "очень неприхотливым" в интервью 2015 года, добавив, что гигантских кроликов даже легче вырастить, чем более мелких пород, потому что они ведут себя "больше как собаки", чем взбалмошные, роющие кролики из дикой природы.

Эдвардс предлагает вознаграждение в 1000 британских фунтов (примерно 1400 долларов) за безопасное возвращение Дариуса.

Напомним, ранее сообщалось, что на испанском острове нашли останки гигантских кроликов.