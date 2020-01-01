Обезьянодактиль: Древний динозавр имел противопоставленные пальцы

Это первый известный нам динозавр с такими пальцами.

Распространено мнение, что противопоставленные пальцы - ключевая особенность, которая отличает нас от большинства других видов, но летающая рептилия, пролезавшая сквозь деревья 160 миллионов лет назад, не входит в их число, согласно анализу недавно обнаруженного вида из юрского периода. эпоха. Ученые обнаружили, что птерозавр с маленьким телом, прозванный "Обезьянодактиль", является старейшим известным примером существа с противоположными большими пальцами, которое, по-видимому, было приспособлением к жизни на деревьях.

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Обезьянодактиль, или, как ее более формально называют, Kunpengopterus antipollicatus, был обнаружен в формации Тяоджишань в Ляонине, Китай, и его останки изучили с помощью микро-компьютерной томографии, чтобы международная группа исследователей могла лучше понять ее структуру.

Это выявило примерный размах крыльев 85 см и, что поразительно, наличие противоположных больших пальцев на обеих конечностях. Эта особенность никогда раньше не наблюдалась у птерозавров, о которых известно, что они не жили на деревьях. Это также самая ранняя запись противоположных больших пальцев в истории Земли.

"Пальцы обезьянодактиля крошечные и частично встроены в плиту", - говорит Фион Вайсум Ма, соавтор исследования и доктор философии из Университета Бирмингема. "Благодаря сканированию с помощью микро-КТ мы могли видеть сквозь скалы, создавать цифровые модели и определять, как противоположный большой палец соединяется с другими костями пальца. Это интересное открытие. Это самое раннее свидетельство истинного противопоставленного большого пальца, и оно принадлежит птерозавру, который не был известен наличием противоположного большого пальца".

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Микро-компьютерная томография позволила ученым изучить морфологию и мускулатуру передних конечностей обезьяноподобного, а также других птерозавров из той же экосистемы, что указывало на то, что руку можно было использовать для хватания. Ученые считают, что это случай «разделения ниши» среди этих птерозавров, когда обезьяна развивает большие пальцы, чтобы лучше ориентироваться по деревьям и отделиться от других существ в этом районе.

"Палеолес Тяоджишань является домом для многих организмов, включая три рода птерозавров-дарвиноптеранов, - говорит Сюанью Чжоу из Китайского университета геолого-геофизических исследований, возглавлявший исследование. - Наши результаты показывают, что K. antipollicatus заняла другую нишу, чем Darwinopterus и Wukongopterus, которые вероятно, свел к минимуму конкуренцию между этими птерозаврами".

Напомним, ранее сообщалось, что найдено древнейшее изображение животного.