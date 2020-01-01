У климатических катастроф нет единой причины - исследование

Внезапные катастрофические климатические явления в прошлом не имели единственного триггера.

Последний ледниковый период длился более 100 000 лет. Во время этого периода, который закончился примерно 12000 лет назад, изменение климата существовало как мощное явление, как и сейчас, хотя и по другим причинам.

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В течение ледникового периода серия резких эпизодов потепления усиливала похолодание, каждый из которых вызывал резкий скачок температуры (до 16 градусов Цельсия) в виде временных волн тепла, которые вспыхивали десятилетиями, прежде чем исчезнуть.

Эти внезапные явления, названные событиями Дансгаарда-Эшгера, имели место десятки раз на протяжении 100 тысячелетий последнего ледникового периода. Но что вообще заставило появиться?

"Многие исследования пытались ответить на этот давний вопрос: какая часть климатической системы изменилась первой, когда [начались] эти примерно 30 резких климатических изменений?" - говорит Эмили Капрон, исследователь ледяных кернов из Копенгагенского университета в Дании и Гренобльского университета во Франции.

"Было ли это, например, океанскими течениями в Северной Атлантике, ветрами и режимами осадков в Северном полушарии или распространением морского льда в Арктике, которые спровоцировали

Если есть какая-то закономерность, которая вызывает это таинственное потепление, то пока она остается скрытой.

В новом исследовании Капрон и ее команда обнаружили, что, когда разворачивались события Дансгаарда-Эшгера, ряд климатических переходов происходил почти одновременно, каждый, вероятно, влиял на другой и без какого-либо заметного единственного триггера - так же, как карточный домик, рушащийся из невидимый порыв.

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Чтобы выяснить это, исследователи проанализировали два гигантских ледяных керна, пробуренных в ледниковом щите Гренландии: эпические столбы сжатого снега протяженностью до 3 километров.

Ядра хранят многочисленные химические сигналы о древних климатических условиях, заложенные в доисторические времена, включая изотопные отношения, которые показывают прошлые температуры, и пузырьки газа, которые показывают состав атмосферы, среди многих других подсказок.

По словам исследователей, имеющиеся у нас данные о ледяных кернах и дополнительные модели климата, проведенные командой, позволяют предположить, что сочетание различных совпадающих факторов в относительно непосредственной близости приводит к возникновению событий Дансгаарда-Эшгера, и пока невозможно точно определить, какие из них. из этих основных механизмов могут опережать другие или иметь более фундаментальное значение.

"Не может быть ни уникальной последовательности изменений, представляющих потепление Дансгаарда-Эшгера, ни как такового уникального триггера для этих резких изменений", - пишут авторы в своей статье.

Автор исследования Эмили Капрон с тонким отполированным кусочком льда Зепп Кипфштуль

"Возникающая картина потепления Дансгаарда-Эшгера - это картина, в которой компоненты климатической системы настолько тесно связаны, что может оказаться невозможным устранить существенные опережения и запаздывания между ними, и, следовательно, может быть трудно найти единая последовательность событий в косвенных данных, которая может адекватно описать все резкие климатические изменения последнего ледникового периода".

Как бы то ни было, некоторые из признаков резких переходов являются общими для всех событий - одним из них является уровень морского ледяного покрова, который сегодня быстро уменьшается .

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Конечно, сейчас мы не находимся в ледниковом периоде, поэтому никто точно не говорит о том, что соревнования Дансгаард-Эшгер вот-вот начнутся.

Тем не менее, как мы хорошо знаем, наша окружающая среда быстро меняется в разгар нынешнего климатического кризиса - и такие факторы, как морской лед, который был глубоко вовлечен в резкие бедствия прошлого, могут иметь чрезвычайно мощный триггерный потенциал, которого мы еще не достигли. полностью понимаю.

"Результаты подчеркивают важность попытки ограничить изменение климата, например, путем сокращения антропогенных выбросов CO2 и других парниковых газов, как для уменьшения предсказуемого постепенного изменения климата, так и для снижения риска резкого изменения климата в будущем", - говорит соавтор - физик-климатолог Суне Оландер Расмуссен из Копенгагенского университета.

"Если вы не хотите, чтобы костяшки опрокидывались, вам лучше не толкать стол, на котором они стоят".

Напомним, ранее сообщалось, что на Земле найдено единственное пятно, где не повышается температура.