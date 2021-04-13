Впервые в мире родился мальчик с тремя пенисами

Два успешно удалили.

Мальчик, родившийся с тремя пенисами, - это первый зарегистрированный случай трифаллии человека - состояния, при котором три фаллоса формируются во время эмбрионального развития.

Ребенок, впервые осмотренный врачами в 3-месячном возрасте, был из Дохука, Ирак. Ему сделали операцию по удалению двух фаллосов, которые были небольшими выступами у основания полового члена и мошонки. Третий фаллос находился на обычном месте.

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Согласно тематическому исследованию, опубликованному в International Journal of Surgery Case Reports в ноябре, мальчик чувствовал себя хорошо при последующем посещении через год после операции.

По словам исследователей, лишние, или "нештатные" пенисы - это редкое врожденное заболевание, которое встречается только один раз на каждые 5–6 миллионов живорождений.

Уровень развития этих дополнительных фаллосов различается у разных людей. В случае ребенка из Ирака, два дополнительных пениса содержали эректильную ткань, называемую пещеристым телом, которая наполняется кровью во время возбуждения, а также ткань, называемую губчатым телом, которая помогает поддерживать уретру, трубку, через которую проходит моча.

Но у дополнительных пенисов не было уретры. Это упростило хирургическое удаление лишних органов.

Мальчик родился с тремя пенисами sciencedirect.com/

По словам Джона Мартина, профессора анатомии Медицинского факультета Университета Сент-Луиса, который не участвовал в исследовании этого случая, известно немногое о том, почему возникают лишние пенисы.

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Мартин и его коллеги преподают анатомию с помощью программы пожертвований тел и однажды обнаружили, что у одного из их доноров была дифалия, или два пениса. Мужчина, умерший в возрасте 84 лет, имел два полноразмерных фаллоса с отверстием уретры между ними в основании.

Донор не упомянул о своем заболевании в своих формах пожертвования тела. Мартин сказал, что у него было двое детей, но исследователи не знают, были ли они биологическими детьми и нужны ли какие-либо репродуктивные технологии мужчине, чтобы иметь детей.

"Он умер в начале 2000-х, поэтому, когда он рос, операция, возможно, была невозможна", - сказал Мартин. "Это просто очень отличается от сегодняшнего дня, когда что-либо подобное было бы обнаружено на ранней стадии, и, скорее всего, была бы сделана операция".

Мартин и его коллеги провели генетическое тестирование донора, чтобы выяснить, смогут ли они определить причину необычного развития. Они обнаружили несколько мутаций в генах, которые, как известно, участвуют в развитии гениталий, в том числе те, которые способствуют формированию волосообразных структур, называемых ресничками, на эмбриональных клетках.

Эти реснички очень важны в развитии, сказал Мартин Live Science, потому что они трепещут в определенных направлениях, перемещая белки в одну или другую сторону развивающегося эмбриона.

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По его словам, аномалии в генах ресничек также наблюдались в других случаях врожденных аномалий, таких как situs inversus, при котором органы туловища переворачиваются так, что они находятся на противоположных сторонах от своего нормального положения.

Исследователи также обнаружили мутации в генах, которые помогают регулировать активность других генов в процессе развития, и в генах, участвующих в рецепторах андрогенов, гормонов, которые оказывают маскулинизирующее влияние и участвуют в развитии половых органов.

Мартин сказал, что еще один ген, обычно связанный с генитальным развитием, - это странно названный "звуковой еж", который важен для всего организма и способствует росту во время эмбрионального развития.

Неясно, насколько схожа генетика между разными случаями дифаллии и применимы ли эти результаты к единственному в своем роде случаю трифаллии.

Врачи, лечившие иракского ребенка, не обнаружили ничего в семейном или медицинском анамнезе ребенка, например, о воздействии лекарств или химикатов во время беременности, что могло бы объяснить врожденную аномалию.

В остальном ребенок был здоров, за исключением накопления жидкости в мошонке, что является обычным и легко поддающимся лечению заболеванием в младенчестве.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые поняли, откуда у человека мозг и пенис.