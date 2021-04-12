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Вакцина Pfizer может быть неэффективна для штамма COVID-19

Комментариев: 2
В воскресенье израильские эксперты заявили, что вариант южноафриканского коронавируса лучше "пробивает" защиту вакцины Pfizer / BioNTech, чем другие формы вируса.
Вакцина не так хорошо справляется с южноафриканским штаммом
Вакцина не так хорошо справляется с южноафриканским штаммом
EPA/UPG

Исследование, проведенное Тель-Авивским университетом и Clalit Health Services, крупнейшим поставщиком медицинских услуг в Израиле, сравнило 400 невакцинированных людей, инфицированных COVID-19, с 400 частично или полностью вакцинированными людьми, у которых также был вирус.

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Согласно исследованию, опубликованному в виде проекта в субботу и в настоящее время проходящему рецензирование, на южноафриканский вариант приходится менее одного процента случаев коронавируса в Израиле.

Но среди 150 человек в исследовании, которые были полностью вакцинированы и имели COVID-19, “уровень распространенности (южноафриканского варианта) был в восемь раз выше, чем показатель среди непривитых (людей)“, говорится в исследовании .

“Это означает, что вакцина Pfizer-BioNtech, хотя и обладает высокой защитой, вероятно, не обеспечивает такой же уровень защиты от южноафриканского (B.1.351) варианта коронавируса“, - добавили в исследовании.

“Южноафриканский вариант способен до некоторой степени прорвать защиту вакцины“, - сказал профессор Ади Стерн из Школы биомедицины и исследований рака Тель-Авивского университета Шмунис, один из авторов исследования.

Стерн сказал AFP в воскресенье, что исследование не оценивало, развили ли полностью вакцинированные израильтяне южноафриканским вариантом - всего восемь человек - серьезное заболевание.

“Поскольку мы обнаружили очень небольшое количество вакцинированных B.1.351, статистически бессмысленно сообщать о результатах болезни“, - сказал он.

Два исследования, опубликованные в феврале в Медицинском журнале Новой Англии, проведенные основными производителями вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna, показали, что присутствие антител после вакцинации было менее выражено у людей, подвергшихся воздействию южноафриканского варианта, что указывает на снижение защиты.

Израильское исследование было первой реальной оценкой способности южноафриканского варианта обходить вакцину.

В рамках кампании вакцинации Израиля 5,3 миллиона человек получили первую дозу, а 4,9 миллиона, или 53 процента населения, получили две прививки.

Более раннее исследование, проведенное Clalit на 1,2 миллиона израильтян, показало, что укол Pfizer / BioNTech обеспечивает 94-процентную защиту от COVID-19.

После успешного развертывания вакцинации Израиль ослабил многие из своих ограничений, но различные меры остаются в силе, включая ношение масок и систему “зеленого паспорта“, которая предоставляет доступ к определенным местам только тем, кто прошел вакцинацию.

Напомним, ранее сообщалось, что шокирующие видео о последствиях прививок от COVID оказались фейками.

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Теги: вакцина, коронавирус
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.04.2021, 15:53
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гость
Так этого и следовало ожидать: РНК-вакцины "заточены" против конкретного штамма (на котором они и создавались). В отличие от векторных вакцин, которые используют только фрагмент белка этого вида вируса.
гость  (аноним)  12.04.2021, 15:48
Оценка:  0
гость
вакцинуй не вакцинуй все равно получиш ... ковид
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