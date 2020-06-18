Захватывающий снимок NASA показывает волшебное море дюн на Марсе

NASA опубликовало потрясающую фотографию моря дюн на Марсе. На нем также показаны вылепленные ветром линии, окружающие морозную северную полярную шапку Марса.

По данным НАСА, разрез, сделанный на снимке, представляет собой область шириной 31 километр. Море дюн, однако, на самом деле покрывает территорию размером с Техас.

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Фотография представляет собой изображение в искусственных цветах, что означает, что цвета соответствуют температуре. Синий цвет означает более прохладный климат, а оттенки желтого обозначают "нагретые солнцем дюны", - написало космическое агентство США.

Фотография сделана из комбинации изображений, снятых прибором Thermal Emission Imaging System на орбитальном аппарате Mars Odyssey, пишет NASA.

Захватывающие кадры, сделанные в период с декабря 2002 года по ноябрь 2004 года, были выпущены в ознаменование 20-летия Odyssey.

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Орбитальный аппарат Mars Odyssey - это роботизированный космический аппарат, вращающийся вокруг Марса, который использует тепловизор для обнаружения следов воды и льда на планете.

Он был запущен в 2001 году, что сделало его самым продолжительным космическим кораблем на Марсе в истории.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA опубликовало сотни потрясающих снимков Марса.