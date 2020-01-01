На Энцеладе могут быть океанические течения, как в Антарктиде

Водный океан Энцелада может быть более активным, чем предполагали ученые.

Новые теории, основанные на форме ледяной оболочки, предполагают, что на глубине 12 миль (20 километров) под поверхностью океан внутри ледяной луны Сатурна может иметь течения, аналогичные земным.

Ученые наблюдают за Энцеладом с 2014 года, когда космический корабль Кассини поймал десятки гейзеров, извергающихся через трещины в ледяной оболочке. Эта новая теория, однако, бросает вызов предыдущему мнению, согласно которому глобальный океан Энцелада в основном однороден, за исключением некоторого вертикального перемешивания, вызванного теплом ядра Луны.

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Благодаря дополнительным исследованиям это новое понимание может помочь ученым оценить, насколько гостеприимным океан Энцелада и подобных ледяных лун может быть для микробов.

“Понимание того, какие регионы подповерхностного океана могут быть наиболее благоприятными для жизни, поскольку мы знаем, что это может однажды помочь усилиям по поиску признаков жизни“, - говорится в сообщении соавтора исследования Эндрю Томпсона, профессора кафедры экологии и инженерии Калифорнийского технологического института.

Новое исследование предполагает, что уровень соли в океане Энцелада может варьироваться в зависимости от региона, что может изменить характер циркуляции. Если это будет доказано, это будет похоже на то, что океанологи видят в областях океана на Земле, окружающих Антарктиду, которые Томпсон регулярно изучает.

Другие измерения с Кассини, особенно гравитационные измерения и тепловые расчеты, показали, что ледяная оболочка на полюсах Энцелада имеет тенденцию быть тоньше, чем на экваторе, предполагая, что полярный лед растаял.

Исследователи заявили, что это таяние и замерзание также повлияет на океанские течения . Замерзшая соленая вода имеет тенденцию выделять свою соль, в результате чего окружающая вода становится тяжелее и тонет. Таяние льда имело бы противоположный эффект, разбавив соль и уменьшив плотность воды.

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“Знание распределения льда позволяет нам накладывать ограничения на схемы циркуляции“, - заявила в том же заявлении ведущий исследователь Ана Лобо, аспирантка геофизики Калифорнийского технологического института.

Лобо и Томпсон обнаружили, что, исходя из нашего понимания антарктических океанов, области таяния и замерзания Энцелада будут связаны океанскими течениями. Эти соединения на Энцеладе создадут схему циркуляции от полюса к экватору, которая сможет перемещать тепло и питательные вещества вокруг маленькой луны, диаметр которой составляет примерно 300 миль (500 км).

Хотя Энцелад можно частично понять, изучив Антарктиду , команда указала на существенные отличия от океана Земли, которые следует учитывать. Океан нашей планеты в среднем имеет глубину всего 2,2 мили (3,6 км), в то время как океан Энцелада примерно в восемь раз глубже. Модели потепления также различаются: на Земле океаны имеют тенденцию быть теплее на поверхности, ближе к солнечным лучам; Напротив, вода на Энцеладе, вероятно, теплее на дне из-за тепла ядра.

Поскольку работа Кассини будет завершена в 2017 году, исследователям придется использовать архивные данные и телескопические работы, чтобы получить больше информации об Энцеладе, пока еще одна миссия не отправится к Сатурну. У Юпитера, однако, есть свои ледяные спутники, которые, как ожидается, будут посещены в 2020-х и 2030-х годах NASA Europa Clipper и Европейским космическим агентством Jupiter Ice Moons Explorer (JUICE).

Напомним, ранее сообщалось, что жизнь на ледяных планетах похожа на микробов подводного вулкана.