Ультрафиолет убивает коронавирус в восемь раз быстрее, чем предполагалось

Команда ученых призывает к более глубокому исследованию того, как солнечный свет инактивирует SARS-CoV-2, после того, как осознает явное несоответствие между самой последней теорией и экспериментальными результатами.

Инженер-механик Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Паоло Луццатто-Фегиз и его коллеги заметили, что вирус инактивировался в экспериментах в восемь раз быстрее, чем предсказывала последняя теоретическая модель.

“Теория предполагает, что инактивация работает, когда ультрафиолет воздействует на РНК вируса, повреждая его“, - пояснил Луццатто-Фегиз.

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Но это несоответствие говорит о том, что происходит нечто большее, и выяснение того, что это такое, может быть полезно для борьбы с вирусом.

Ультрафиолетовый свет или ультрафиолетовая часть спектра легко поглощается определенными основаниями нуклеиновых кислот в ДНК и РНК, что может заставить их связываться таким образом, который трудно исправить.

Но не весь УФ-свет одинаков. Более длинные УФ-волны, называемые УФА, не обладают достаточной энергией, чтобы вызывать проблемы. Именно волны среднего диапазона в солнечном свете в первую очередь ответственны за убийство микробов и подвергание наших собственных клеток риску повреждения солнцем.

Было показано, что коротковолновое ультрафиолетовое излучение эффективно против вирусов, таких как SARS-CoV-2, даже если оно все еще безопасно окружено человеческими жидкостями.

Но этот тип ультрафиолета обычно не контактирует с поверхностью Земли из-за озонового слоя.

“Ультрафиолет отлично подходит для больниц“, - сказала соавтор и токсиколог из Университета штата Орегон Джули Макмерри. “Но в других средах - например, на кухнях или в метро - УФС будет взаимодействовать с твердыми частицами и производить вредный озон“.

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В июле 2020 года в рамках экспериментального исследования было проверено влияние ультрафиолетового света на SARS-CoV-2 в искусственной слюне. Они зафиксировали, что вирус инактивировался при воздействии искусственного солнечного света в течение 10-20 минут.

“Естественный солнечный свет может быть эффективным дезинфицирующим средством для загрязненных непористых материалов“, - заключили ученые.

Луццатто-Фейгиз и его команда сравнили эти результаты с теорией о том, как солнечный свет достиг этого, которая была опубликована всего месяц спустя, и увидели, что математика не складывается.

Это исследование показало, что вирус SARS-CoV-2 был в три раза более чувствителен к ультрафиолетовому излучению в солнечном свете, чем грипп A, при этом 90 процентов частиц коронавируса инактивируются всего через полчаса воздействия полуденного солнечного света летом.

Для сравнения: при зимнем освещении инфекционные частицы могут оставаться нетронутыми в течение нескольких дней.

Экологические расчеты, проведенные отдельной группой исследователей, пришли к выводу, что молекулы РНК вируса подвергаются фотохимическому повреждению непосредственно световыми лучами.

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Это более эффективно достигается за счет более коротких длин волн света, таких как UVC и UVB. Поскольку УФ-С не достигает поверхности Земли, они основывали свои расчеты воздействия света на окружающую среду на средневолновой УФ-В части УФ-спектра.

“Экспериментально наблюдаемая инактивация в искусственной слюне более чем в восемь раз быстрее, чем можно было бы ожидать из теории“, - писали Луццатто-Фейгиз и его коллеги.

“Итак, ученые еще не знают, что происходит“, - сказал Луццатто-Фегиз.

Исследователи подозревают, что вместо прямого воздействия на РНК длинноволновый УФ-А может взаимодействовать с молекулами в тестовой среде (имитация слюны) таким образом, чтобы ускорить инактивацию вируса.

Нечто подобное наблюдается при очистке сточных вод, когда УФА реагирует с другими веществами, создавая молекулы, которые повреждают вирусы.

Если ультрафиолет можно использовать для борьбы с SARS-CoV-2, дешевые и энергоэффективные источники света, зависящие от длины волны, могут быть полезны для улучшения систем фильтрации воздуха с относительно низким риском для здоровья человека.

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“Наш анализ указывает на необходимость дополнительных экспериментов для отдельного тестирования эффектов определенных длин волн света и состава среды“, - заключает Луццатто-Фегиз.

Благодаря способности этого вируса оставаться в воздухе в течение длительных периодов времени, самым безопасным способом избежать его в странах, где он широко распространен, по-прежнему является социальное дистанцирование и ношение масок там, где дистанцирование невозможно. Но приятно знать, что солнечный свет может помочь нам в теплые месяцы.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.