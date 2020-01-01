Женщина забеременела два раза с разницей в три недели

Женщина в Англии забеременела, уже будучи беременной, и родила двойняшек.

Согласно последним сообщениям новостей, женщина в Англии забеременела, будучи беременной, и в конечном итоге родила двойняшек, зачатых с разницей в три недели.

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Обычно, когда женщина беременеет, ее организм запускает несколько биологических процессов, направленных на предотвращение одновременной беременности, включая высвобождение гормонов для остановки овуляции. Но в редких случаях у беременной женщины может продолжаться овуляция или выделяться яйцеклетка, а затем эта яйцеклетка может быть оплодотворена спермой и имплантирована в матку, как ранее сообщал Live Science . Это редкое явление, при котором две оплодотворенные яйцеклетки имплантируются в матку в разное время, известно как “суперплодие“.

Согласно Good Morning America, в этом новом случае двойняшки были зачаты с разницей в три недели. Матери Ребекки Робертс было 39 лет, и она впервые забеременела в прошлом году после нескольких лет попыток зачать ребенка и приема лекарств от бесплодия.

На 12 неделе беременности врачи обнаружили на УЗИ второго ребенка, размер которого на три недели отличался от размера первого ребенка. Из-за того, что суперплодие встречается так редко, сначала врачи Робертса не могли объяснить разницу в размерах между двумя младенцами.

“Моей первой реакцией было то, как я ошибся со вторым ребенком“, - сказал доктор Дэвид Уокер, акушер-гинеколог из Королевской объединенной больницы в Бате. “И после этого [я] почувствовал легкое облегчение, что это была не моя ошибка, а совершенно необычная беременность“.

Врачи диагностировали у Робертс суперфетацию и сказали ей, что младший ребенок может не выжить. Когда Робертс была на 33 неделе беременности, в сентябре прошлого года, врачи стимулировали роды, потому что младшая, Розали, перестала нормально расти из-за проблемы с пуповиной.

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Старший ребенок, Ной, находился в отделении интенсивной терапии новорожденных (NICU) в течение трех недель, а Розали оставалась там в течение 95 дней. Оба младенца сейчас дома и здоровы.

“Когда мы кладем их рядом, они как будто мгновенно узнают - они протягивают руку и касаются лиц друг друга, и это просто самое прекрасное“, - сказала Робертс. “У двойняшек в любом случае удивительная связь, но история между этими двумя, когда они станут достаточно взрослыми, чтобы это узнать, они почувствуют себя еще более особенными“.

Неясно, сколько случается случаев суперплодие. Согласно отчету Live Science, многие случаи могут остаться незамеченными, потому что плоды настолько близки по возрасту и, следовательно, размеру, что их считают обычными близнецами. Наиболее известные случаи суперфетации включают пациентов, которые использовали вспомогательные репродуктивные технологии , такие как экстракорпоральное оплодотворение.

Тем не менее, это явление считается чрезвычайно редким, потому что для его возникновения должны произойти три отдельных невероятных события: овуляция (которая обычно останавливается гормонами беременности), оплодотворение (которое обычно прекращается на ранних сроках беременности, когда появляется “слизистая пробка“). формы, препятствующей прохождению сперматозоидов через шейку матки) и имплантации (что требует достаточно места для другого эмбриона в матке, а также гормонов, которые обычно не выделяются, когда кто-то уже беременен). Но у других животных, таких как рыбы, зайцы и барсуки, суперплодие - обычное явление.

Напомним, ранее сообщалось, что беременных просветят электронным поясом.