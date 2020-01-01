Новый метод микроскопии показывает вращающееся ядро ​​клетки

По словам исследователей, с помощью этой технологии мы можем изучать клеточные процессы с беспрецедентной детальностью.

Это изображение показывает одну преадипоцитную клетку 3T3-L1, полученную с помощью голотомографии. Замечательная особенность этого изображения - красивая митохондриальная сеть, удлиненная и хорошо связанная Уго Морено и д-ром Матье Фрешен.

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Изучение клеток никогда не бывает легким. В процессе визуализации клетки могут быть повреждены светом, а цветные красители, облегчающие визуализацию, могут влиять на биохимические процессы. Но в недавнем исследовании исследователи нашли способ визуализировать клетки с беспрецедентной детализацией, не повреждая их.

Этот метод сочетает в себе анализ изображений с техникой трехмерной микроскопии и дает больше, чем просто красивую картинку - он предлагает "доступ к неизведанной области биологической динамики и описывает уникальный набор простых стратегий компьютерного зрения", - говорят исследователи.

"Способность не только наблюдать, но и измерять динамику ненарушенных живых клеток посредством применения методов количественной оценки к голотомографической микроскопии, вероятно, приведет к открытию принципиально нового поведения клеток и новому пониманию ранее изученных явлений". - сказал ведущий автор Матье Фрешен из швейцарской компании Nanolive.

Этот метод основан на новой форме микроскопии, называемой голотомографической микроскопией (HTM). HTM включает в себя как голографию, так и томографию. Он разделяет световой луч на два, позволяя только одной его части проходить через образец. Когда две части воссоединяются, различия в их форме волны используются для вывода различных свойств образца (на основе его показателя преломления). Затем процесс повторяется с образцом, наклоненным под небольшим углом, снова и снова, пока полученные изображения не будут объединены в трехмерное изображение клетки.

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Исследователи отмечают, что в методе не используются контрастные красители, он полностью сохраняет целостность клетки и может использоваться для изучения множества клеточных процессов.

В ходе исследования исследователи использовали этот подход, чтобы выделить малоизвестные процессы в клетке. Например, они показали, что при переходе к митозу (один из двух типов клеточного деления, при котором ядро ​​делится на две части) все ядро ​​поворачивается между 80 и 700 градусами за период от нескольких минут до нескольких минут. несколько часов. Они также получили количественные данные о потоке жира внутри клеток, измеряя образование и поток жировых капель.

Такой подход может помочь нам пролить новый свет на ряд ранее неизвестных процессов, позволяя исследователям войти в "неизведанную область биологической динамики", - говорит команда.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи создали вирус, атакующий раковые клетки.