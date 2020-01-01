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Интересный факт дня: Взрослые лучше молодежи справляются с удаленкой

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Поколение X справляется лучше зумеров и миллениалов.
Более взрослые люди справляются с удаленкой лучше молодых
Более взрослые люди справляются с удаленкой лучше молодых
freepik.com

Новое исследование Adobe State of Work показывает, что поколение X действует в соответствии с нашей новой нормой работы на дому не так, как миллениалы.

В отчете к первым относятся люди в возрасте от 41 до 56 лет, а ко вторым - от 25 до 40 лет.

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"Поколение X продемонстрировало значительный рост уверенности в общении, включая разрешение конфликтов, а также их способность создавать и укреплять доверие в новой среде", - говорится в исследовании Adobe.

Сравните это с более молодыми работниками, которые медленнее адаптировались, особенно когда речь идет о доверии, говорится в отчете. Поколения X опережают их на четыре пункта, а представители поколения Y (миллениалы) - на три пункта.

Это говорит о том, что стереотипы, которые многие люди придерживаются о том, что более взрослые люди менее комфортно чувствуют себя с технологиями, чем цифровые аборигены, неверны.

Какие факторы способствуют преимуществу поколения X? Среди них - мудрость, накопленная в результате большего количества лет, проведенных на рабочем месте, и меньшая вероятность иметь маленьких детей дома.

Напомним, ранее мы узнал, что первые люди могли впадать в спячку.

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Теги: поколение X, миллениалы, зумеры, интересные факты
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