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Огромная радиомедуза только что воскресла из мертвых в ночном небе

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Скопления галактик - самые большие структуры во Вселенной, связанные между собой гравитацией . Они могут содержать тысячи галактик, огромные океаны горячего газа, невидимые острова темной материи и - иногда - светящийся призрак одной или двух "медуз".
Радиомедуза
Радиомедуза
ICRAR

В скоплении галактик Abell 2877, расположенном в южном небе примерно в 300 миллионах  световых лет  от Земли, астрономы обнаружили одну такую ​​"медузу".

Космическое желе, видимое только в узкой полосе радиосвета, имеет ширину более 1 миллиона световых лет и включает в себя большой лепесток сверхзаряженной плазмы, с которой стекают щупальца горячего газа.

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По словам авторов новой статьи, опубликованной 17 марта в Astrophysical Journal, ее желеобразный вид одновременно является "призрачным" и «сверхъестественным»  .

Однако, по словам авторов, еще более удивительным, чем форма космического желе, является то, как быстро структура исчезает из поля зрения.

"Эта радиомедуза является своего рода мировым рекордсменом", - говорится в заявлении ведущего автора исследования Торранса Ходжсона из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Перте, Австралия.

"В то время как на обычных  частотах FM- радио он яркий, на  частоте 200 мегагерц излучение почти исчезает. Никакое другое внегалактическое излучение, как это, не наблюдалось, чтобы исчезать где-либо так быстро".

Вселенная наполнена энергетическими структурами, видимыми только в радиоволнах, такими как таинственные  Х-образные галактики,  движущиеся в космосе, или  двойные капли  в центре Млечного Пути.

Однако такой большой структуры в такой узкой полосе радиоспектра еще не наблюдалось.

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По мнению исследователей, это, вероятно, означает, что эта космическая медуза на самом деле является странной птицей, известной как "радиофеникс". 

Подобно мифической птице, которая умерла в огне и снова воскресла из пепла, радиофеникс - это космическая структура, рожденная в результате взрыва высокой энергии (например,   вспышка черной дыры ), которая исчезает в течение миллионов лет по мере расширения структуры и ее электронов. теряет энергию, а затем, наконец, получает новую энергию из-за другого космического катаклизма (например, столкновения двух галактик).

Чтобы создать радиофеникса, это последнее космическое событие должно быть достаточно мощным, чтобы посылать ударные волны, распространяющиеся через спящее облако электронов, заставляя облако сжиматься, а электроны снова вспыхивать энергией.

По словам авторов исследования, это может привести к тому, что такая структура, как скопление медуз, будет ярко светиться в определенных радиоволнах, но быстро тускнеть в других.

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"Наша рабочая теория состоит в том, что около 2 миллиардов лет назад горстка сверхмассивных черных дыр из множества галактик извергала мощные струи  плазмы" , - сказал Ходжсон.

Энергия этой плазмы исчезла за миллионы лет, пока «совсем недавно не произошло две вещи - плазма начала перемешиваться одновременно с прохождением через систему очень мягких ударных волн», - сказал Ходжсон.

"Это ненадолго повторно зажгло плазму, осветив медузу и ее щупальца, чтобы мы могли ее увидеть".

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы показать, что это объяснение является правдоподобной историей происхождения этой большой медузы в небе, хотя несколько серьезных вопросов, например, откуда взялись «мягкие ударные волны», остаются без ответа.

Команда надеется ближе познакомиться с медузами в будущем, после завершения строительства Square Kilometer Array - сети из сотен антенн радиотелескопов, которую планируется построить в австралийской глубинке.

Напомним, ранее сообщалось, что в космосе обнаружили средство для превращения в блондинок.

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Теги: космос, астрономия, радиосигнал
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