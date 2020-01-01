В Черном море нашли следы ледникового периода

Ученые обнаружили, что некоторые из самых глубоких частей Черного моря все еще реагируют на изменения климата, вызванные последним ледниковым периодом - периодом, который официально закончился почти 12000 лет назад.

Анализ залежей газовых гидратов - в данном случае метана, захваченного молекулами воды в твердом веществе, похожем на лед - выявил запаздывающий отклик в северо-западной части Черного моря, известной как конус Дуная .

Вместе с измерениями температуры и другими данными, керны залежей газовых гидратов показывают кое-что довольно удивительное: уровни свободного метана под морским дном еще не адаптировались к более теплым условиям, которые уже преобладали на поверхности в течение тысяч лет.

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"Это показывает, что газогидратная система в глубоководном конусе Дуная все еще реагирует на изменения климата, начавшиеся в конце последнего ледникового максимума", - пишут исследователи в своей статье.

Центральное место в выводах занимают попытки ученых определить основание зоны стабильности газовых гидратов (GHSZ) - самой низкой точки, в которой газовые гидраты образуются естественным образом из-за температуры, давления и ряда других факторов. Выше и ниже этой зоны вы получите «свободный» газообразный метан, не захваченный гидратами.

Чтобы найти основание этой зоны, исследователи обычно обращаются к измерению сейсмического отражения отложений, известному как отражатель, имитирующий дно, или сокращенно BSR. Однако более ранние исследования показали, что в этой части Черного моря существует любопытное несоответствие глубин между BSR и основанием зоны стабильности газовых гидратов.

Исследование кернов Кристиан Роледер

Проведя бурение до морского дна и проведя измерения температуры, исследователи пришли к выводу, что зона стабильности газовых гидратов адаптировалась к более теплым условиям за последние тысячелетия, о чем свидетельствует подъем до более высокого уровня, но свободный газ метан и связанный с ним BSR все еще играют в догонялки.

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"С нашей точки зрения, граница устойчивости газ-гидрат уже приблизилась к более теплым условиям в геологической среде, но свободный газ метан, который всегда находится на этой нижней границе, еще не смог подняться вместе с ним", - говорит геофизик. Михаэль Ридель из Центра океанографических исследований ГЕОМАР им. Гельмгольца в Германии.

Эта запаздывающая реакция может быть причиной того, что BSR не там, где она должна быть. Команда считает, что проницаемость отложений также может иметь значение, и их измерения показывают, что метан смог подняться в одних областях, но не в других.

"Таким образом, мы обнаружили очень динамичную ситуацию в этом регионе, которая, похоже, также связана с развитием Черного моря со времени последнего ледникового периода", - говорит Ридель.

Около 20000 лет назад уровень воды в Черном море был примерно на 100 метров ниже, что означало меньшее давление на морское дно. Вода тоже была значительно прохладнее. Что касается свободного метана, то эти условия пока не изменились.

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Как и любое исследование последствий изменения климата, это исследование поможет в будущем моделировании климата. Например, в настоящее время под Арктикой имеется огромный объем залежей газовых гидратов, и важно знать, как они могут отреагировать на повышение температуры в предстоящие годы.

Ученые подчеркивают, что их выводы следует интерпретировать осторожно, учитывая множество различных факторов и гораздо больше возможностей для изучения, но они также подчеркивают важность измерений на месте и качественных данных для такого анализа, как этот.

"Для наших исследований мы использовали наше буровое устройство MARUM-MeBo200 и побили все предыдущие рекорды глубины, достигнув максимальной глубины почти 145 метров", - говорит геолог Герхард Борманн из Бременского университета в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что малый ледниковый был не таким суровым, как считали ученые.