Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самая редкая большая обезьяна на Земле может скоро исчезнуть

Комментариев: 1
Орангутаны Тапанули - наиболее находящийся под угрозой исчезновения вид обезьян на Земле. И они могут оказаться даже ближе к исчезновению, чем считалось ранее.
Орангутаны на грани исчезновения
Орангутаны на грани исчезновения
Wikimedia

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, больших обезьян теперь можно найти в горах Батанг Тору на Северной Суматре, Индонезия, где они занимают менее 3% среды обитания, в которой они жили в конце 1800-х годов. Поскольку в Батанг Тору осталось менее 800 орангутанов тапанули, вид стоит перед надвигающейся угрозой исчезновения. 

Читай также: Свинская эволюция: Человек — результат любви обезьяны и кабана

Если ежегодно убивать, захватывать или перемещать более 1% взрослой популяции, орангутан Тапанули станет первым вымершим видом больших обезьян в наше время, - сказал автор исследования Эрик Мейджаард, ученый-эколог и основатель природоохранной группы Borneo Futures.

Исследование, основанное на исторических записях из этого региона, показало, что обезьяны были загнаны в их нынешний дом в горах Батанг Тору охотниками, а также фрагментацией их прежней среды обитания, сообщает The Hill. По словам авторов, в идеале орангутаны должны иметь возможность перемещаться между различными средами, в том числе низменностями, чтобы максимизировать свои шансы на выживание, но вместо этого они остаются застрявшими в высокогорьях, для которых они не подходят оптимально.

Даже этой ограниченной среде обитания вскоре может угрожать новая гидроэлектростанция, которая будет расположена на реке Батанг Тору в Регенси Южного Тапанули, Северная Суматра. Завод площадью 122 га не позволит нескольким субпопуляциям орангутанов Тапанули смешаться, что может привести к инбридингу и ограничить генетическое разнообразие видов.

Читай также: Обезьяны способны говорить - биологи

Компания PT North Sumatera Hydro Energy (PT NHSE) приостановила строительство завода из-за пандемии COVID-19. Проект также лишился ключевого финансирования со стороны Банка Китая, поэтому строительство может быть приостановлено на несколько лет. Мейджаард и его соавторы хотят, чтобы разработчик, правительство, МСОП и Суматранская программа сохранения орангутанов (SOCP) использовали эту паузу для начала независимого расследования для оценки угрозы для орангутанов. 

PT NHSE ранее финансировала свою собственную оценку и пришла к выводу, что станцияне угрожает среде обитания обезьян. Затем Международный союз охраны природы (МСОП) выпустил свой собственный отчет, оспаривая оценку PT NHSE.

Напомним, ранее сообщалось, что 

Поделись:
Теги: орангутаны, обезьяны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.03.2021, 18:03
Оценка:  0
гость
Люди - д.ебилы... Зачем на них охотиться? Мясо, ценная шкура, яйца для шаманского зелья? Мозгов нет вообще, как и у наших кр.етинов, что траву палят, а потом пожары на туеву хучу гектаров...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь