Самая редкая большая обезьяна на Земле может скоро исчезнуть

Орангутаны Тапанули - наиболее находящийся под угрозой исчезновения вид обезьян на Земле. И они могут оказаться даже ближе к исчезновению, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, больших обезьян теперь можно найти в горах Батанг Тору на Северной Суматре, Индонезия, где они занимают менее 3% среды обитания, в которой они жили в конце 1800-х годов. Поскольку в Батанг Тору осталось менее 800 орангутанов тапанули, вид стоит перед надвигающейся угрозой исчезновения.

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Если ежегодно убивать, захватывать или перемещать более 1% взрослой популяции, орангутан Тапанули станет первым вымершим видом больших обезьян в наше время, - сказал автор исследования Эрик Мейджаард, ученый-эколог и основатель природоохранной группы Borneo Futures.

Исследование, основанное на исторических записях из этого региона, показало, что обезьяны были загнаны в их нынешний дом в горах Батанг Тору охотниками, а также фрагментацией их прежней среды обитания, сообщает The Hill. По словам авторов, в идеале орангутаны должны иметь возможность перемещаться между различными средами, в том числе низменностями, чтобы максимизировать свои шансы на выживание, но вместо этого они остаются застрявшими в высокогорьях, для которых они не подходят оптимально.

Даже этой ограниченной среде обитания вскоре может угрожать новая гидроэлектростанция, которая будет расположена на реке Батанг Тору в Регенси Южного Тапанули, Северная Суматра. Завод площадью 122 га не позволит нескольким субпопуляциям орангутанов Тапанули смешаться, что может привести к инбридингу и ограничить генетическое разнообразие видов.

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Компания PT North Sumatera Hydro Energy (PT NHSE) приостановила строительство завода из-за пандемии COVID-19. Проект также лишился ключевого финансирования со стороны Банка Китая, поэтому строительство может быть приостановлено на несколько лет. Мейджаард и его соавторы хотят, чтобы разработчик, правительство, МСОП и Суматранская программа сохранения орангутанов (SOCP) использовали эту паузу для начала независимого расследования для оценки угрозы для орангутанов.

PT NHSE ранее финансировала свою собственную оценку и пришла к выводу, что станцияне угрожает среде обитания обезьян. Затем Международный союз охраны природы (МСОП) выпустил свой собственный отчет, оспаривая оценку PT NHSE.

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