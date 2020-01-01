Астрономы нашли в Млечном Пути самые безопасные места для жизни

Астрономы исследовали весь Млечный Путь, чтобы определить самые безопасные места для жизни. Оказывается, мы находимся в довольно хорошем месте.

Оказывается, мы живем в довольно комфортном месте во Вселенной freepik.com

Новые результаты были сделаны группой итальянских астрономов, изучавших места, где мощные космические взрывы могли уничтожить жизнь. Эти взрывы, такие как сверхновые и гамма-всплески, выбрасывают частицы высокой энергии и радиацию, которые могут разорвать ДНК и убить жизнь. По этой логике, регионы, более благоприятные для жизни, будут без частых взрывов, рассуждали астрономы.

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"Мощные космические взрывы немаловажны для существования жизни в нашей галактике на протяжении всей ее космической истории", - сказал ведущий автор нового исследования Риккардо Спинелли, астроном из Университета Инсубрии в Италии. "Эти события сыграли свою роль в создании опасности для жизни на большей части Млечного Пути".

Помимо обнаружения самых смертоносных горячих точек, астрономы также определили самые безопасные места на протяжении всей истории галактики, насчитывающей 11 миллиардов лет. Результаты показывают, что в настоящее время мы находимся на границе широкого диапазона гостеприимных планет. Но в молодости Млечного Пути границы галактики были более безопасным вариантом.

Многие факторы делают планету пригодной для жизни. Например, планеты должны находиться в зоне Златовласки, где тепло и активность их звезды-хозяина не слишком велики или слишком малы. Но помимо этих местных условий жизни также приходится бороться с вредной радиацией, исходящей из межзвездного пространства.

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Мощные космические явления, такие как сверхновые звезды и гамма- всплески, вызывают поток опасных высокоэнергетических частиц почти со скоростью света. Они могут не только убить все известные нам формы жизни, но и лишить целые планеты атмосферы. Ученые считают, что после такого события планеты, вращающиеся вокруг близлежащих звездных систем, будут стерты.

"Для планет, очень близких к звездному взрыву, вполне вероятно, что существует полная стерилизация", - сказал Спинелли. "В тех далеких местах более вероятно массовое вымирание".

Авторы писали в исследовании, что соседний гамма-всплеск, возможно, сыграл ведущую роль в ордовикском массовом вымирании около 450 миллионов лет назад - втором по величине в истории Земли. Хотя нет никаких конкретных доказательств связи определенного гамма-всплеска с этим событием вымирания, авторы считают, что это вполне вероятно, учитывая положение Земли в галактике.

Используя модели звездообразования и эволюции, астрономы рассчитали, когда определенные области галактики будут залиты смертоносным излучением. В начале истории галактики внутренняя галактика на расстоянии около 33000 световых лет была освещена интенсивным звездообразованием, что сделало ее негостеприимной. В то время галактику часто сотрясали мощные космические взрывы, но самые отдаленные области, в которых было меньше звезд, в основном избежали этих катаклизмов.

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Примерно 6 миллиардов лет назад большая часть галактики регулярно подвергалась стерилизации в результате массивных взрывов. По мере старения галактики такие взрывы становились все реже. Сегодня средние области, образующие кольцо от 6500 световых лет от центра галактики до 26000 световых лет от центра, являются самыми безопасными для жизни областями. Ближе к центру сверхновые и другие явления по-прежнему обычны, а на окраинах меньше планет земной группы и больше гамма-всплесков.

К счастью для нас, наши галактические окрестности становятся все более и более благоприятными для жизни. В долгосрочном галактическом будущем поблизости будет меньше экстремальных событий, которые могут вызвать новое массовое вымирание.

Новое исследование, опубликованное в мартовском номере журнала Astronomy and Astrophysics, может однажды помочь астрономам решить, где искать обитаемые экзопланеты. Но на данный момент технологии ограничивают астрономов поиском только близлежащих районов.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые высчитали время существования человечества.