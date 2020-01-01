Обнаружен ген самого смертоносного типа рака груди

Исследователи из Австралии обнаружили ген, ответственный за особенно агрессивный тип гормоночувствительного рака груди, который имеет трагически низкую выживаемость.

Трудно переоценить, насколько разные виды рака могут отличаться друг от друга. Даже под названием "рака груди" скрывается несколько типов, например, чувствительный к рецепторам гормонов, HER2-положительный или негормоночувствительный рак груди; в этих группах есть еще больше типов, которые могут по-разному реагировать на лечение.

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Гормоночувствительный рак молочной железы растет в ответ на такие гормоны, как эстроген или прогестерон; у нас есть ряд лекарств для их лечения, например, гормональная терапия. Этот тип рака груди обычно имеет лучшие результаты, чем рак, не чувствительный к гормонам.

"Однако небольшой процент пациентов страдает очень агрессивным раком, который приводит к наихудшим исходам из всех видов рака груди, при этом половина всех женщин умирает от этого заболевания", - сказала эпигенетик из Института медицинских исследований Гарри Перкинса Пилар Бланкафорт.

"Когда мы смотрим на эти виды рака, мы обнаруживаем, что они крупнее и имеют тенденцию чаще распространяться на лимфатические узлы и имеют более высокий уровень смертности. Нам нужен был способ их идентифицировать".

Еще в 2012 году группа исследователей определила классификацию рака груди под названием интегративная кластеризация (IntClust), которая разделила рак груди на 10 различных подгрупп - каждая с различными генетическими изменениями и клиническими исходами.

Один из этих кластеров внутри эстроген-рецептор-положительного (ER +) рака, называемый IntClust2, имеет особенно плохой прогноз, хуже только один кластер.

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В 2012 году группа ученых отметила, что опухоли IntClust2 характеризуются значительной амплификацией участка ДНК в хромосоме 11. В этой части хромосомы есть множество потенциально вызывающих рак генов, называемых онкогенами, о которых мы уже знали, но конкретный ген, называемый AAMDC, заставил нынешних исследователей сесть и обратить на это внимание.

Итак, команда приступила к работе. Во-первых, они изучили 119 образцов рака молочной железы просвета В у человека и проанализировали, сколько AAMDC экспрессируется в раковых опухолях. Они обнаружили, что около 25 процентов опухолей показали эту амплификацию AAMDC, и они были преимущественно в опухолях ER +.

Когда команда нокдауне уровни AAMDC в клетках рака молочной железы у мышей, они обнаружили , что раковые клетки были заторможены и больше клеток Подверглись запрограммированная гибель клеток, то есть клетка претерпевает свою нормальную функцию , как только он понимает , он поврежден.

Команда считает, что лечение рака ER + является одной из причин, по которой IntClust2 настолько эффективен. Гормональное лечение работает, лишая рак гормонов, которые он будет использовать для роста, но дополнительные копии AAMDC могут защитить рак от этой участи.

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"AAMDC может защищать раковые клетки от гибели и поддерживать их рост, когда опухоль помещается в условия, в которых не хватает питательных веществ и когда ей не хватает эстрогена, который убивает большинство гормоночувствительных раковых образований", - объясняет Бланкафорт.

"Поэтому мы считаем, что функция AAMDC, способствующая развитию рака, заключается в том, чтобы действовать как "набор для выживания", позволяя опухолям адаптироваться к этим условиям, поддерживая рост и размножение клеток рака груди в условиях метаболического стресса".

Интересно, что это усиление AAMDC также обнаруживается при раке яичников, простаты и легких, поэтому этот результат может иметь отношение и к другим типам рака.

"Важно отметить, что теперь мы можем обнаружить эти виды рака, исследуя высокие уровни AAMDC в опухолевых клетках", - добавляет Бланкафорт.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена связь между раком и лишним весом.