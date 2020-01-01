В Японии наступил самый ранний сезон цветения сакуры за 1200 лет

Во всем виновата смена климата.

В 2021 году, после необычно теплой весны, Киото окрасится в цвет гораздо раньше, чем ожидалось. На сегодняшний день это самая ранняя цветущая сакура в городе за более чем 1200 лет.

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Мы знаем это, потому что документы императорского двора и древние дневниковые записи о национальных фестивалях цветения сакуры восходят к 812 году нашей эры. За все это время самой ранней датой цветения было 27 марта 1409 года.

На протяжении веков давняя традиция наблюдения за цветением сакуры превратилась из аристократического пристрастия в неотъемлемую часть японской жизни. Каждый год с начала до середины апреля жители Киото проводят ханами под вишневыми деревьями, чтобы наблюдать, как в полной мере расцветают сотни разновидностей белых и розовых цветов.

В то время как сакуры в Киото могут начать цвести в марте, дата их полного цветения - когда большинство бутонов распускаются - исторически приходится на 17 апреля, хотя в прошлом веке эта дата перенеслась на 5 апреля.

В этом году, еще до того, как наступил апрель, момент уже прошел. В пятницу, 26 марта, официальные лица объявили, что деревья сакуры в Киото полностью зацвели.

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"Свидетельства, такие как время цветения сакуры, являются одним из исторических "косвенных" измерений, на которые ученые обращаются, чтобы восстановить прошлый климат", - сказал The Washington Post ученый-климатолог Майкл Манн.

"В данном случае это "доверенное лицо" сообщает нам то, о чем нам уже сказали количественные и строгие долгосрочные климатические реконструкции - что антропогенное потепление на планете, которое мы наблюдаем сегодня, беспрецедентно".

Цветение одной только японской горной вишни было тщательно детализировано 732 раза с IX века , что представляет собой самый длинный и наиболее полный отчет о сезонном природном явлении из любого места в мире.

Просеивая этот 1200-летний ряд, ученые выявили четкую тенденцию, которая очень похожа на само изменение климата. Поскольку весна в Северном полушарии наступает раньше с глобальным потеплением, некоторые растения и животные также меняют свои модели активности, включая это цветение.

Когда ученые наносят на график даты полного расцвета Киото с течением времени, они удивительно напоминают форму хоккейной клюшки. Плоская часть палочки представляет относительно стабильные сроки цветения сакуры в Киото, в то время как последний конец показывает более быстрое изменение периода цветения, как можно увидеть ниже.

Данные по цветению сакуры с 812 года Osaka Prefecture University

Данные показывают, что с 1830-х годов японская горная вишня начала цвести все раньше и раньше. В период с 1971 по 2000 год было обнаружено , что этот конкретный тип дерева зацветает в среднем на неделю раньше, чем все предыдущие средние значения, зарегистрированные в Киото.

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Исследователи обнаружили, что вырубка деревьев для строительства дорог и зданий составляет около трети этого изменения, что эквивалентно потеплению на 1,1 ° C и началу цветения на 2,3 дня, в то время как региональное потепление климата объясняет остальное - потепление примерно на 2,2 ° C и Цветение на 4,7 дня раньше.

Конечно, эти данные относятся только к одному семейству вишневых деревьев в Японии; однако более свежие данные о вишневых деревьях из 17 таксонов выявили аналогичные темпы изменений. За последние 25 лет эти другие виды начали цвести в среднем на 5,5 дней раньше, и ученые говорят, что это в основном связано с более высокими температурами в феврале и марте.

Это происходит не только в Киото. В этом году в Токио сезон цветения сакуры также наступил преждевременно - на 12 дней раньше исторических рекордов. Фактически, этот год совпадает с прошлым годом самого раннего зарегистрированного цветения в Токио, и вместе с предыдущими восемью годами цветение значительно опережает график "нормальной" даты этого города 25 марта.

Эти меняющиеся цветы отбрасывают многие японские традиции, которые сохранялись на протяжении сотен лет. Прогнозы на будущее, основанные на исторических данных, предполагают, что к потеплению на 2,5 ° C вишневые цветы уже упадут в горном городе Такаяма, примерно на полпути между Киото и Токио, к тому времени, когда начнется его ежегодный весенний фестиваль.

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Даже вишневые деревья в Вашингтоне начали цвести раньше после не по сезону теплой весны. В 2020 году здесь цветение пришло примерно на две недели раньше, чем в среднем за долгое время 3 апреля (зарегистрировано с 1921 года).

Согласно среднему сценарию выбросов, по оценкам ученых, пиковые даты цветения в этом районе США увеличатся в среднем на пять дней к 2050 году и на 10 дней к 2080 году.

К сожалению, растения и животные, изменяющие свой образ жизни в ответ на изменение климата, могут нарушить синхронизацию жизненно важных взаимодействий между видами друг с другом - например, цветение не соответствует опыту. Этот сдвиг также наносит ущерб фермерам, потому что он не всегда предсказуем: три недели раньше в одном году могут превратиться в одну неделю позже в следующем.

Конечно, цветущая сакура - не единственное растение, на которое влияет стремительное потепление в мире. Зимнее цветение японского абрикоса, например, также продемонстрировало недавние изменения, связанные с глобальным потеплением. Но большинство данных о флоре и фауне датируются лишь несколькими десятилетиями.

С другой стороны, вишневые деревья в Японии считаются "наиболее документированными примерами биологических последствий изменения климата в мире".

Какими бы красивыми ни казались эти цветы, их цветение несет в себе гораздо более мрачное предупреждение о том, что должно произойти.

Напомним, ранее сообщалось, что за 25 лет уровень Мирового океана поднялся на 77,5 миллиметров.