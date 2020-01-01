Был ли запретный плод в Эдемском саду яблоком?
Чем является "запретный плод", описанный в библейском Эдемском саду, который, как говорят, съела Ева, а затем поделилась с Адамом? Если ваше предположение "яблоко", вы, вероятно, ошиблись.
В еврейской Библии на самом деле не уточняется, какие фрукты ели Адам и Ева. "Мы не знаем, что это было. Нет никаких указаний на то, что это было яблоко", - сказал раввин Ари Зивотофски, профессор науки о мозге израильского университета Бар-Илан.
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Основная сцена описана в Бытие, первой книге еврейской Библии, вскоре после того, как Бог предостерегает Адама от еды с "дерева познания". Однако змея в саду говорит Еве, чтобы она пошла и откусила.
"Когда женщина увидела, что дерево полезно для еды и радует глаз, и что дерево желательно как источник мудрости, она взяла его плоды и ела. Она также дала немного своего мужа, и он ел. "(Бытие 3: 6), согласно переводу Еврейского издательского общества на Sefaria.org.
Что касается вида фруктов, то он описывается как просто "плод дерева", - сказал Зивотофски. "Это все, что там написано. Никакой идентификации. Мы не знаем, что за дерево, мы не знаем, какой плод".
Еврейское слово, используемое в этом стихе, - "пери", общее слово для обозначения фруктов как в библейском, так и в современном иврите, согласно Зивотофски. С другой стороны, современное еврейское слово "тапуах", обозначающее яблоко, не встречается нигде в Книге Бытия или в первых пяти книгах еврейской Библии, сказал Зивотофски. (Это действительно появляется в других, более поздних библейских текстах.) В библейские времена "тапуах" было словом для обозначения общих плодов.
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Итак, если запретным плодом не было яблоко, что это было?
Раввины, комментируя еврейскую Библию в Талмуде, сборнике раввинских учений и библейских законов, а также других сочинениях, завершенных примерно к 500 году нашей эры, отметили несколько идей относительно идентичности таинственного плода, но - осторожно, спойлер - яблоко не входит в их число, - сказал Животофский.
На протяжении многих лет раввины писали, что плодом мог быть инжир, потому что в еврейской Библии Адам и Ева осознали, что они обнажены после еды с дерева познания, а затем использовали фиговые листья, чтобы прикрыться. Или, может быть, писали некоторые раввины, это была пшеница, потому что еврейское слово, обозначающее пшеницу, "чита", похоже на слово "грех",- сказал Зивотофски. Другой вариант - виноград или вино из винограда. Наконец, раввины писали, что это мог быть цитрон, или "этрог" на иврите - горько-сладкий лимоноподобный фрукт, используемый во время еврейского осеннего праздника Суккот, праздника урожая, когда евреи возводят временные жилища.
Учитывая все эти потенциально запрещенные плоды, как яблоки - которые даже не с Ближнего Востока, а из Казахстана в Центральной Азии, согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Nature Communications, - почему именно они стали преобладающей интерпретацией?
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Оказывается, эта интерпретация, вероятно, возникла не из еврейских преданий, сказал Зивотофски. "Я не думаю, что в еврейской традиции оно действительно стало яблоком, то есть в еврейском искусстве вы его не найдете", - сказал Зивотофски.
Вместо этого возможный путь от фрукта к яблоку начался в Риме в 382 году нашей эры, когда Папа Дамас I попросил ученого по имени Джером перевести Библию на латынь, согласно Британской энциклопедии. В рамках этого проекта Джером перевел ивритское "пери" на латинское "малум", по словам Роберта Аппельбаума, почетного профессора английской литературы в Упсальском университете в Швеции и автора книг "Говядина Агучека, икота Белча и другие гастрономические» Междометия" (University of Chicago Press, 2006).
"Слово [" malum"] на латыни переводится как слово на английском языке "яблоко", которое также обозначало любой плод ... с сердцевиной из семян посередине и мякотью вокруг него. Но это был общий термин [для фруктов ]", - сказал Аппельбаум. Согласно Интернет-этимологическому словарю, "apple" имел это общее значение до 17 века. По словам Аппельбаума, Джером, вероятно, выбрал слово "малум" для обозначения плода, потому что это же слово может означать и зло. Так что это каламбур, относящийся к плоду, связанному с первой большой ошибкой людей, словом, которое также означает, по сути, то же самое.
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Между тем, картины и другие художественные произведения Эдемского сада помогли закрепить яблоко как запретный плод. По словам Аппельбаума, в искусстве, в отличие от письма, фрукт не может быть чисто абстрактным. "Художники больше, чем писатели, должны были что-то показать", - сказал он. Они не всегда показывали яблоко: художественные изображения "Падения из Эдема" изображали плод в виде цитрона ("Гентский алтарь" Юберта и Яна ван Эйков, 1432 г.), в виде абрикоса ("Ева, искушаемая змеем") и как гранат ("Падение человека" Питера Пауля Рубенса, 1628-29), согласно Аппельбауму.
Однако к XVI веку яблоко также вошло в пресловутую вазу с фруктами. По данным NPR, в 1504 году на гравюре немецкого художника Альбрехта Дюрера и на картине 1533 года немецкого художника Лукаса Кранаха Старшего фрукт был изображен в виде яблока. Также, согласно NPR, в эпической поэме "Потерянный рай", впервые опубликованной в 1667 году, английский поэт Джон Мильтон дважды использует слово "яблоко" для обозначения запретного плода.
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Но было ли яблоко в "Потерянном рае" действительно тем яблоком, о котором мы думаем сегодня, или это был какой-то обычный мясистый фрукт с семенами в середине? По словам Аппельбаума, в этом есть хоть какие-то основания для сомнений. Милтон описывает "яблоко" после того, как Ева откусила его, "как нечеткое снаружи, чрезвычайно сочное, сладкое и амброзионное. Все слова, связанные с персиками", - сказал Аппельбаум.
Напомним, ранее сообщалось, что древний гроб подтвердил правдивость Библии.
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