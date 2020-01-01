Был ли запретный плод в Эдемском саду яблоком?

Никто не знает, потому что в еврейской Библии просто сказано "фрукты".

Чем является "запретный плод", описанный в библейском Эдемском саду, который, как говорят, съела Ева, а затем поделилась с Адамом? Если ваше предположение "яблоко", вы, вероятно, ошиблись.

В еврейской Библии на самом деле не уточняется, какие фрукты ели Адам и Ева. "Мы не знаем, что это было. Нет никаких указаний на то, что это было яблоко", - сказал раввин Ари Зивотофски, профессор науки о мозге израильского университета Бар-Илан.

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Основная сцена описана в Бытие, первой книге еврейской Библии, вскоре после того, как Бог предостерегает Адама от еды с "дерева познания". Однако змея в саду говорит Еве, чтобы она пошла и откусила.

"Когда женщина увидела, что дерево полезно для еды и радует глаз, и что дерево желательно как источник мудрости, она взяла его плоды и ела. Она также дала немного своего мужа, и он ел. "(Бытие 3: 6), согласно переводу Еврейского издательского общества на Sefaria.org.

Что касается вида фруктов, то он описывается как просто "плод дерева", - сказал Зивотофски. "Это все, что там написано. Никакой идентификации. Мы не знаем, что за дерево, мы не знаем, какой плод".

Еврейское слово, используемое в этом стихе, - "пери", общее слово для обозначения фруктов как в библейском, так и в современном иврите, согласно Зивотофски. С другой стороны, современное еврейское слово "тапуах", обозначающее яблоко, не встречается нигде в Книге Бытия или в первых пяти книгах еврейской Библии, сказал Зивотофски. (Это действительно появляется в других, более поздних библейских текстах.) В библейские времена "тапуах" было словом для обозначения общих плодов.

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Итак, если запретным плодом не было яблоко, что это было?

Раввины, комментируя еврейскую Библию в Талмуде, сборнике раввинских учений и библейских законов, а также других сочинениях, завершенных примерно к 500 году нашей эры, отметили несколько идей относительно идентичности таинственного плода, но - осторожно, спойлер - яблоко не входит в их число, - сказал Животофский.

На протяжении многих лет раввины писали, что плодом мог быть инжир, потому что в еврейской Библии Адам и Ева осознали, что они обнажены после еды с дерева познания, а затем использовали фиговые листья, чтобы прикрыться. Или, может быть, писали некоторые раввины, это была пшеница, потому что еврейское слово, обозначающее пшеницу, "чита", похоже на слово "грех",- сказал Зивотофски. Другой вариант - виноград или вино из винограда. Наконец, раввины писали, что это мог быть цитрон, или "этрог" на иврите - горько-сладкий лимоноподобный фрукт, используемый во время еврейского осеннего праздника Суккот, праздника урожая, когда евреи возводят временные жилища.

Лимоноподобный плод цитрона на иврите называется "этрог" depositphotos.com

Учитывая все эти потенциально запрещенные плоды, как яблоки - которые даже не с Ближнего Востока, а из Казахстана в Центральной Азии, согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Nature Communications, - почему именно они стали преобладающей интерпретацией?

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Оказывается, эта интерпретация, вероятно, возникла не из еврейских преданий, сказал Зивотофски. "Я не думаю, что в еврейской традиции оно действительно стало яблоком, то есть в еврейском искусстве вы его не найдете", - сказал Зивотофски.

Вместо этого возможный путь от фрукта к яблоку начался в Риме в 382 году нашей эры, когда Папа Дамас I попросил ученого по имени Джером перевести Библию на латынь, согласно Британской энциклопедии. В рамках этого проекта Джером перевел ивритское "пери" на латинское "малум", по словам Роберта Аппельбаума, почетного профессора английской литературы в Упсальском университете в Швеции и автора книг "Говядина Агучека, икота Белча и другие гастрономические» Междометия" (University of Chicago Press, 2006).

"Слово [" malum"] на латыни переводится как слово на английском языке "яблоко", которое также обозначало любой плод ... с сердцевиной из семян посередине и мякотью вокруг него. Но это был общий термин [для фруктов ]", - сказал Аппельбаум. Согласно Интернет-этимологическому словарю, "apple" имел это общее значение до 17 века. По словам Аппельбаума, Джером, вероятно, выбрал слово "малум" для обозначения плода, потому что это же слово может означать и зло. Так что это каламбур, относящийся к плоду, связанному с первой большой ошибкой людей, словом, которое также означает, по сути, то же самое.

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Между тем, картины и другие художественные произведения Эдемского сада помогли закрепить яблоко как запретный плод. По словам Аппельбаума, в искусстве, в отличие от письма, фрукт не может быть чисто абстрактным. "Художники больше, чем писатели, должны были что-то показать", - сказал он. Они не всегда показывали яблоко: художественные изображения "Падения из Эдема" изображали плод в виде цитрона ("Гентский алтарь" Юберта и Яна ван Эйков, 1432 г.), в виде абрикоса ("Ева, искушаемая змеем") и как гранат ("Падение человека" Питера Пауля Рубенса, 1628-29), согласно Аппельбауму.

Однако к XVI веку яблоко также вошло в пресловутую вазу с фруктами. По данным NPR, в 1504 году на гравюре немецкого художника Альбрехта Дюрера и на картине 1533 года немецкого художника Лукаса Кранаха Старшего фрукт был изображен в виде яблока. Также, согласно NPR, в эпической поэме "Потерянный рай", впервые опубликованной в 1667 году, английский поэт Джон Мильтон дважды использует слово "яблоко" для обозначения запретного плода.

На картине "Гентский алтарь" XV века изображена Ева (справа) с цитроном

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Но было ли яблоко в "Потерянном рае" действительно тем яблоком, о котором мы думаем сегодня, или это был какой-то обычный мясистый фрукт с семенами в середине? По словам Аппельбаума, в этом есть хоть какие-то основания для сомнений. Милтон описывает "яблоко" после того, как Ева откусила его, "как нечеткое снаружи, чрезвычайно сочное, сладкое и амброзионное. Все слова, связанные с персиками", - сказал Аппельбаум.

Напомним, ранее сообщалось, что древний гроб подтвердил правдивость Библии.