Астероид Апофис лишился статуса убийцы

Когда астероид снова появится в 2068 году, у него не будет шансов столкнуться с Землей.

Фактически, 370-метровый кусок космического камня не будет представлять никакой опасности как минимум еще столетие, что привело к его удалению как из Списка рисков ЕКА, так и из Таблицы риска столкновения NASA.

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"При поддержке недавних оптических наблюдений и дополнительных радиолокационных наблюдений неопределенность орбиты Апофиса уменьшилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год", - сказал астроном Давид Фарноккья из Центра изучения околоземных объектов НАСА.

"Это значительно улучшенное знание его положения в 2029 году дает больше уверенности в его будущем движении, поэтому теперь мы можем удалить Апофиса из списка рисков".

Апофис был впервые обнаружен в 2004 году, и первоначальные прогнозы предполагали, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году составляет 2,7 процента. Хотя это было быстро исключено, Апофис сближается с Землей примерно каждые восемь лет; поскольку его орбиту было сложно наблюдать и охарактеризовать, возможность столкновения в более позднее время оставалась неопределенной.

Постепенно, за те 17 лет, что астрономы наблюдали за Апофисом, его путь в космосе стал более ясным.

В прошлом году самой большой опасностью было определено сближение астероида в 2068 году. Фарноккиа и его коллега Дэвид Толен измерили эффект Ярковского - то есть нагрев на солнечной стороне астероида, который создает небольшую тягу - и обнаружили, что он дает 170 метров дрейфа в год.

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Другая большая потенциальная проблема, влияющая на траекторию астероида, - это пролет 2029 года. Согласно прогнозам, Апофис пролетит мимо Земли на расстояние всего 38000 километров - примерно в 10 раз ближе, чем Луна . В этой близости гравитация Земли будет влиять на орбиту астероида, возможно, приближая его к курсу столкновения.

Помня об этих двух влияниях, астрономы пересчитали проекцию пути Апофиса. Вероятность удара в 2068 году осталась. Это был только один шанс из 150 000, но это все еще вызывает беспокойство, учитывая, какой ущерб он может нанести .

Теперь к расчетам добавлено больше данных. Последний пролет астероида произошел всего несколько недель назад - 6 марта 2021 года Апофис пролетел в пределах 16,9 миллиона километров от Земли.

За несколько месяцев до этого он был виден в небе, и астрономы внимательно за ним наблюдали; затем пролет 6 марта позволил ученым сузить его местоположение до невероятно точного расстояния в 150 метров.

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В свою очередь, открытие позволило уточнить прогнозы, и теперь мы официально защищены от Апофиса на очень долгое время. Учитывая, что астероид находится в Списке рисков и Таблице риска столкновения с момента его обнаружения, это большое облегчение.

Когда Апофис действительно появится в 2029 году, он предоставит ученым прекрасную возможность изучить его размер, форму и скорость вращения, без угрозы надвигающейся гибели. На какое-то время это будет последняя такая возможность - после 2029 года ее "близкие подходы" будут все более и более отдаленными.

"Когда я начал работать с астероидами после колледжа, Апофис был образцом опасных астероидов", - сказал Фарноккья .

"Есть определенное чувство удовлетворения от того, что его исключили из списка рисков, и мы с нетерпением ждем научных открытий, которые мы сможем раскрыть во время его близкого приближения в 2029 году".

Напомним, ранее сообщалось, что в астероидах можно строить космические базы.