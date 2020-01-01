Действительно ли кофе тормозит рост детей?

Наука отрицает это, но миф жив.

Одной из причин, по которой кофе обычно не дают детям, может быть широко распространенное мнение, что напиток с кофеином может замедлить рост детей. Но правда ли это?

Ответ: нет никаких доказательств того, что кофе или кофеин тормозят рост и развитие в детстве.

Напротив, рост человека во многом определяется другими факторами. Например, считается , что сотни идентифицированных генов отвечают примерно за 16% взрослого роста человека.

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Общее состояние здоровья ребенка также играет роль. Например, повторная инфекция в младенчестве может замедлить усвоение пищи и рост костей, как показали ряд различных исследований . Более того, наличие у ребенка доступа к важным диетическим потребностям, таким как молоко, в ранние годы, также влияет на рост, как и диета матери во время беременности, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition Research Reviews.

Итак, почему некоторые люди до сих пор верят, что кофе может замедлить рост ребенка?

На самом деле никто не знает, но есть несколько теорий. В 1980-х годах несколько исследований показали, что те, кто регулярно пьет кофе, подвержены повышенному риску остеопороза, потому что кофеин может привести к увеличению выведения кальция (хотя эффект был небольшим). Если кофеин способен ослаблять кости, тогда можно было предположить, что более высокое потребление кофеина в детстве приведет к более низкому росту. Однако оказалось, что здесь есть еще одна переменная: любители кофе также склонны потреблять меньше молока , основного источника кальция. Другими словами, причиной проблемы, скорее всего, был не кофе, а недостаток кальция. Более того, более поздние исследования не обнаружили связи между остеопорозом и потреблением кофе.

Другая идея заключается в том, что многие исследования связывают потребление кофеина как с положительными, так и с отрицательными последствиями для здоровья, что только усугубляет путаницу.

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"Было проведено так много эпидемиологических исследований кофе, указывающих на вред или пользу, что это сбивает с толку", - сказал научный писатель Марк Пендергаст, автор книги "Необычные земли: история кофе и как он изменил наш мир" (Basic Books, 2019 ).

Другая теория, которую поддерживает Дуэйн Меллор, диетолог из Астонского университета в Соединенном Королевстве, заключается в том, что миф основан на рекомендации беременным женщинам ограничить потребление кофеина, поскольку некоторые исследования связывают воздействие кофеина на плод с более высоким риском самопроизвольного выкидыша. Однако эти исследования ограничены небольшими размерами выборки. На данный момент доказательства неубедительны , поэтому группы здравоохранения, такие как Всемирная организация здравоохранения, теперь советуют беременным женщинам ограничить (но не обязательно полностью избегать) потребление кофеина, чтобы снизить возможный риск потери беременности и низкой массы тела при рождении у младенцев.

"Вот откуда у нас представление о росте и кофеине, но биология плода и то, как он получает питательные вещества, проталкиваемые через плаценту, так отличается от свободно живущего человека", - сказал Меллор. "Метаболизм тоже разный. Нельзя проводить параллели".

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Итак, наука утверждает: кофе не тормозит рост детей. На самом деле, для вашего ребенка, вероятно, полезнее выпить чашку слабого кофе, чем сладкую, разъедающую зубы газировку, сказал Меллор.

"Слабый кофе, вероятно, не имеет большого значения", - сказал Меллор. "Некоторые горькие нотки кофе присущи овощам, и вы можете даже увидеть пользу в том, чтобы они [дети] привыкли к этим ароматам. Очевидно, вы не хотели бы давать им крепкий кофе, но на самом деле я бы больше заботься о сладких напитках".

Но Меллор также не советует давать вашему малышу двойное эспрессо каждое утро. И не зря: умеренность - ключ к успеху. По данным Johns Hopkins Medicine, кофеин может вызывать повышенное беспокойство, высокое кровяное давление и кислотный рефлюкс, а также мешать сну . Кофеин из кофе, конечно, также может вызывать эти проблемы у взрослых. Но у детей тела меньше, поэтому такое же количество кофеина может иметь более выраженное воздействие на них, также согласно Johns Hopkins Medicine. По этой причине Американская академия педиатрии рекомендует маленьким детям воздерживаться, а подросткам - ограничить употребление кофе.

Несмотря на доказательства, этот миф о кофе, скорее всего, не исчезнет в ближайшее время.

"Распространенный миф о том, что он тормозит ваш рост, не исчезнет полностью", - сказал Пендергаст. "Как только миф о здоровье входит в нашу культуру, его очень трудно искоренить".

Напомним, ранее сообщалось, что 25 чашек кофе в день не навредят вашему сердцу.