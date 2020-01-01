Глава ООН: Есть постыдный аспект глобального развертывания вакцины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал развитые страны за создание "запаса" вакцин против COVID-19 и призвал их поделиться с остальным миром, чтобы помочь положить конец пандемии.

"Меня очень беспокоит очень несправедливое распространение вакцин в мире", - сказал Гутерриш в воскресном интервью, переданном канадским каналом CBC. "В интересах всех сделать так, чтобы как можно скорее и честно, все были вакцинированы повсюду и чтобы вакцины считались поистине глобальным общественным благом", - сказал он .

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Глава ООН подверг критике "корыстный интерес" богатых стран к наращиванию запасов вакцины сверх потребностей их населения.

"Во-первых, не запасайтесь вакцинами", - сказал он, добавив, что "это не имеет смысла".

"Мы обращаемся к развитым странам с призывом поделиться некоторыми вакцинами, которые они купили, и во многих ситуациях они купили больше, чем им нужно".

Генеральный секретарь посетовал на то, что международная система помощи вакцинами Covax неблагополучным странам испытывает "трудности", потому что "было много накоплений".

Он сказал, что прекращение пандемии "во многом зависит от возможности как можно быстрее вакцинировать население во всем мире", и он призвал к созданию механизма, основанного на G20, для внедрения глобального плана вакцинации.

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Отвечая на вопрос о возможном принятии паспортов вакцинации, Гутерриш проявил осторожность, заявив, что до принятия какого-либо решения необходимо провести серьезное обсуждение, чтобы обеспечить справедливость и обеспечить эффективное глобальное сотрудничество.

"Хуже всего для одних стран иметь это, а для других нет ... будет катастрофой, если это будет означать, что люди смогут перемещаться внутри развитого мира, но не внутри развивающегося", - предупредил он.

Напомним, ранее сообщалось, что распространенная мутация может сделать COVID-19 более восприимчивым к вакцине.